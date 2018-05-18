Авиалесоохрана: криминальных признаков исчезновения пожарного в Зейском районе нет

В пятницу, 18 мая, в Зейском районе продолжаются поиски пропавшего десантника-пожарного. Ранее 17 мая была обследована территория в 21 квадратный километр, но спасателя обнаружить не удалось. Всего на сегодня обследовано более двухсот квадратных километров, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10 мая около поселка Снежногорск Зейского района из лагеря пожарных, тушивших лесные пожары, пропал сотрудник Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. С 11 мая начались его поиски. По информации из соцсетей, в первые дни поисков был найден обрывок спецодежды с надписью «Прости меня, доченька».

Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» сообщило, что пропавший десантник-пожарный прибыл в Амурскую область 26 апреля. В официальном сообщении указывается, что мужчина пропал из полевого лагеря 9 мая, а поиски начались 10-го. В период с 11 по 14 мая были обнаружены следы передвижения пропавшего.

«Потерявшийся десантник-пожарный имеет опыт тушения лесных пожаров более шести лет на территории Иркутской, Волгоградской, Ростовской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Забайкальского края. Имеет специальную подготовку по ориентированию на местности и выживанию в лесу», – сообщается в официальном ответе.

В «Авиалесоохране» заявили, что криминальных признаков исчезновения пожарного-десантника нет.