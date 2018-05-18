Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

В Благовещенске открылась выставка инновационных технологий

В Благовещенске открылась выставка инновационных технологий

В Приамурье стартовала инновационная выставка AIFAIR’18. Ее проводят в рамках «АмурЭкспоФорум–2018». В Амурской областной научной библиотеке представят более 60 проектов от предпринимателей, студентов и школьников. По итогам кто-то из участников отправится в Сколково.

«Сегодня мы открываем вторую инновационную ярмарку. Я очень рад видеть здесь наших представителей бизнеса, предпринимателей. Ведь мы прекрасно понимаем, что малый и средний бизнес – это двигатель экономики! И ваш труд, безусловно, идет на благо Амурской области и отражается на развитии всего Дальнего Востока. По итогам кто-то из вас отправится в Сколково, где приобретет бесценный опыт. Мы ждем вас обратно и рассчитываем, что вы воспользуетесь новыми знаниями на благо Приамурья. В свою очередь обязуемся оказать поддержку», – обратился к участникам выставки губернатор Амурской области Александр Козлов.

На выставке демонстрируется пропускная система «Пионер», которая может быть внедрена в школах. Технологию возможно использовать и в других сферах. Александр Козлов поинтересовался у разработчиков, смогут ли они адаптировать ее к благовещенским велопарковкам – чтобы оптимизировать процесс оплаты карт и получения и сдачи велосипедов. Специалисты ответили, что это возможно. Как сообщает правительство региона, в итоге была достигнута договоренность о сотрудничестве в этом вопросе. Оказать помощь пообещала и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Интересными оказались и разработки амурских школьников, которые изготавливают роботов, функционирующих благодаря гидравлической системе. Губернатор отметил талант юных изобретателей и пригласил их на занятия в детский технопарк «Кванториум».

В рамках выставки пройдут семинары и мастер-классы для инноваторов, а также панельная дискуссия «Технологическое развитие Амурской области: перспективы и проблемы» с участием представителей Дальневосточного отделения «Сколково» и технопарка «Русский».

Просмотров всего: 428

#технологии

распечатать

Фотогалерея
+7

Общество 6

В Благовещенске отремонтируют подъезд к инфекционке и дорогу возле детской городской больницы
Общество 2

В Благовещенске названы победители международного чемпионата «ЖЭКА»
Общество 9

Спустя 16 лет в Благовещенске вновь обследуют мост через Зею
Культура

Благовещенский и индийский музыканты создали вокальный проект
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь