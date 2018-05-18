В Благовещенске открылась выставка инновационных технологий

«Сегодня мы открываем вторую инновационную ярмарку. Я очень рад видеть здесь наших представителей бизнеса, предпринимателей. Ведь мы прекрасно понимаем, что малый и средний бизнес – это двигатель экономики! И ваш труд, безусловно, идет на благо Амурской области и отражается на развитии всего Дальнего Востока. По итогам кто-то из вас отправится в Сколково, где приобретет бесценный опыт. Мы ждем вас обратно и рассчитываем, что вы воспользуетесь новыми знаниями на благо Приамурья. В свою очередь обязуемся оказать поддержку», – обратился к участникам выставки губернатор Амурской области Александр Козлов.

На выставке демонстрируется пропускная система «Пионер», которая может быть внедрена в школах. Технологию возможно использовать и в других сферах. Александр Козлов поинтересовался у разработчиков, смогут ли они адаптировать ее к благовещенским велопарковкам – чтобы оптимизировать процесс оплаты карт и получения и сдачи велосипедов. Специалисты ответили, что это возможно. Как сообщает правительство региона, в итоге была достигнута договоренность о сотрудничестве в этом вопросе. Оказать помощь пообещала и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Интересными оказались и разработки амурских школьников, которые изготавливают роботов, функционирующих благодаря гидравлической системе. Губернатор отметил талант юных изобретателей и пригласил их на занятия в детский технопарк «Кванториум».

В рамках выставки пройдут семинары и мастер-классы для инноваторов, а также панельная дискуссия «Технологическое развитие Амурской области: перспективы и проблемы» с участием представителей Дальневосточного отделения «Сколково» и технопарка «Русский».