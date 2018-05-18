Маленькой благовещенке нужны деньги, чтобы попасть на прием к столичным врачам

Жительница Благовещенска Оксана Лаптева просит помочь ей отвезти дочь Алису на прием к врачам. Отменить или перенести консультации в больницах нельзя, так как попасть туда очень сложно, записывались за три месяца. На поездку в Санкт-Петербург и Москву маме с дочкой нужно 137 000 рублей.

Алисе Лаптевой 2,5 года. У девочки несколько диагнозов, ей требуется длительная реабилитация. «Алиса встает, пытается идти. Я чувствую – что-то не так. Обратились в нашу поликлинику – сказали, все нормально. Тогда мы поехали в Хабаровск. Врач осмотрел ребенка и сказал, что ничего не нормально, требуется операция», – рассказывает Оксана Лаптева.

Ранее Алису записали на прием к неврологу в Москве. Оценивать состояние тазобедренного сустава ребенка будут в Санкт-Петербурге. Направление на обследование мама девочки получит в благовещенской поликлинике. Прием в санкт-петербургском институте Турнера назначен на 19 июня.

«В нашем минздраве сказали, что дорогу не оплатят. Отложить приемы, пока мы соберем деньги, невозможно. Очень дорого время! Только на билеты нужно 137 000 рублей. А еще как раз в это время, в середине июня, проходит чемпионат России по футболу, в связи с чем очень резко поднялась стоимость проживания в гостиницах, хостелах и съемных квартирах», – рассказывает Оксана.

Женщина вынуждена обратиться за помощью к людям. «Наша семья очень просит помочь нам в борьбе за здоровье нашей малышки», – говорит Оксана.

Для всех, кто готов оказать посильную помощь Алисе, Амур.инфо публикует реквизиты:

Карта Сбербанк 639 002 039 005 000 717

Резервная карта Сбербанк 4279 0300 2948 1614

Моб. банк +7-924-441-97-67

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