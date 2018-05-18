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В Благовещенске открылся «АмурЭкспоФорум–2018»

В Благовещенске открылся «АмурЭкспоФорум–2018»

В пятницу, 18 мая, в Благовещенске открылась Амурская международная выставка «АмурЭкспоФорум–2018». Она разместилась на территории Общественно-культурного центра, здесь прошла церемония открытия.

На церемонии открытия, которая состоялась в 10 часов, присутствовали губернатор Амурской области Александр Козлов, мэр Благовещенска Валентина Калита.

Свою продукцию и услуги представляют участники из Московской области, Екатеринбурга, Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Амурской области и других регионов. 19 участников приехали из Китая: большинство представляют медицину, туризм и образование провинции Хэйлунцзян.

«Мы видим, что с каждым годом количество компаний, которые выставляются на этой выставке, растет. Сегодня участвуют 150 компаний, плюс к прошлому году – 12 новых экспонентов, 12 новых проектов, 12 новых взаимоотношений, которые вырастут в плодотворное сотрудничество. Что касается российской стороны, то мы демонстрируем здесь свое развитие. Например, если раньше мы поставляли в Китай только бобы сои, то сейчас готовы экспортировать продукт – масло, жмых и другое. Кроме того, мы договорились об экспорте пшеницы, в перспективе будем решать вопросы по поставке кур, свинины, и другой группы товаров, которые позволят нам закрепить взаимоотношения», – отметил Александр Козлов.

Губернатор совместно с зампредом постоянного комитета Совета народных представителей провинции Хэйлунцзян Гу Чженьчуном ознакомился с продукцией и предложениями некоторых амурских и китайских экспонентов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Российско-Китайская выставка приграничных городов продлится до 24 мая. 18–20 мая она будет работать в Благовещенске, 22–24-го – в Хэйхэ.

В обед на территории ОКЦ началась работа экспозиций, прошла концертная программа. В 12 часов в ОКЦ стартовал форум приграничных регионов России и Китая.

В субботу, 19 мая, в рамках «АмурЭкспоФорума–2018» в АОДНТ откроется Вторая Амурская инновационная выставка AIFAIR. А в 14 часов на главной сцене около ОКЦ состоится благотворительный марафон «Крылья». В тот же день пройдет подведение итогов смотра-конкурса «Медаль международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018».

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#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    белорусский сыр с плесенью-осторожно и вообще всё дико дорого

  • elenkaya

    elenkaya
    43 минуты назад

    Салат Морская капуста ИП Луценко,для меня в чёрный список, был заморожен, дома открыла половина рассола, это уже не салат,а суп из морской капусты. Капуста жёсткая

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