В Приамурье ожидается 30-градусная жара: прогноз погоды на 19 мая

Фото: podberi-sobaku.ru

В Амурской области 19 мая ночью будет малооблачно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, по северо-западным районам пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы в отдельных районах достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит плюс 7…12 градусов, местами по северу будет около нуля. Днем термометры покажут 25…30 градусов тепла, местами по северу – около плюс 20.

В Благовещенске ночью будет ясно, без осадков. Днём малооблачно, осадков также не ожидается. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Термометры ночью покажут около плюс 10 градусов, днем – плюс 28…30, сообщает Амурский гидрометцентр.