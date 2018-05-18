На Зее под Благовещенском катер сел на мель – снять его удалось на следующий день

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В четверг вечером, 17 мая, на реке Зее, неподалеку от Благовещенска, помощь потребовалась четверым отдыхающим. В районе Астрахановки на мель сел прогулочный катер, в котором находились владелец судна и три пассажира.

Водитель маломерного судна нарушил правила плавания. В настоящее время уровень воды в реке низкий, и катер на полном ходу налетел на косу. Судоводитель не изучил район плавания и маршрут движения. Находившиеся на борту двое мужчин и две женщины не пострадали.

Для оказания помощи к месту аварии был направлен катер «Умань» Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Вячеслав Клепиков. Оценив обстановку, специалисты приняли решение не буксировать маломерное судно, так как в темное время суток это делать опасно, и предложили эвакуироваться пассажирам. На эвакуацию согласилась одна из женщин, остальные остались на маломерном судне. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Утром в пятницу, 18 мая, в район аварии выехали катер «Умань» и патрульный катер «Спринтер» центра ГИМС с двумя инспекторами на борту. За ночь уровень воды немного поднялся, и катер удалось снять с мели вручную. Собственнику судна грозит административная ответственность за нарушение правил плавания, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Река Зея очень коварная, из-за песчаного дна и сильного течения русло постоянно меняется, что создает угрозу для судоводителей. Одно из условий обеспечения безопасности отдыхающих на воде – соблюдение правил плавания. Прежде чем выйти на воду, судоводитель должен изучить судовой ход, маршрут движения, а также уточнить погодные условия, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.