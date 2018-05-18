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сегодня, 13:00 2

В ДальГАУ начнут готовить дорожников

В ДальГАУ начнут готовить дорожников

Впервые в Приамурье на базе одного из опорных вузов будет вестись набор на дорожные специальности. Необходимость подготовки собственных кадров для дорожно-строительной отрасли обозначилась в ходе работы «Открытого правительства». Тогда глава региона выступил с предложением об организации обучения дорожников на базе ДальГАУ.

«В Приамурье увеличиваются объёмы строительства, идёт модернизация транспортной инфраструктуры, создаются территории опережающего развития, строится мост через Амур, реализуется много других проектов. Все они должны быть обеспечены специалистами. Дорожным компаниям постоянно приходилось искать дорожных строителей. Теперь на базе одного из опорных вузов у нас будут обучать собственные квалифицированные кадры. Задача была поставлена, теперь мы видим – она выполнена», – отметил губернатор Александр Козлов.

В течение года велась работа министерства транспорта и строительства, «Амуравтодора», министерства сельского хозяйства по организации подготовки специалистов для дорожной отрасли, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Как доложил губернатору ректор ДальГАУ Павел Тихончук, с нового учебного года 2019-2020 будет произведён набор на 80 бюджетных мест по направлению «Дорожное строительство». 50 из них – дорожники, 30 – экономисты сельского хозяйства, которые необходимы аграрному региону.

«Сейчас практика сокращения набора студентов на бюджетные места, нам же удалось наоборот, увеличить их количество», – сказал Павел Тихончук.

В университете есть факультет «Промышленное гражданское строительство», на базе которого будет вестись обучение по новой специальности, есть оборудование, утверждены учебные планы, организовано повышение квалификации преподавателей, закупка литературы, сообщили в областном правительстве.

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#вузы #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    35 минут назад

    Ёмоё!!! А чего не космонавтов? Типа, агрономов профи и механизаторов профи у нас уже дохрена??? А ветеринаров?...Блин, ну, тогда давайте еще начнем юристов-сельхозников выпускать! Или еще лучше: слесарей-гинекологов!!!!!

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    Факультет ПГС в ДальГАУ всегда был, так что, специальности хорошие и в тему.

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