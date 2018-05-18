В Благовещенске на отремонтированной год назад аэропортовской трассе снова укладывают асфальт

На аэропортовской трассе в Благовещенске дорожные рабочие укладывают асфальт. Этот процесс удивил жителей поселка аэропорта, которые видели эти же работы год назад. Полностью дорогу ремонтировали прошлым летом. Зачем нужен повторный ремонт, никто не понимает.

«Во-первых, в прошлом году они сделали дорогу целиком, полностью уложили новую трассу от кафе "Панорама" до Игнатьева, там нормальный ровный асфальт, ни трещин, ни провалов. Сейчас они кладут на этот новый асфальт. Еще кладут асфальт – от аэропорта в сторону Игнатьева. Во-вторых, это определенные неудобства для жителей. Например, к нам в дом не проехать, мне приходится делать крюк через поселок Новый. При этом никаких знаков нет, что идут дорожные работы. Я уткнулся в этих асфальтчиков, и они мне уже руками начали показывать, что надо объехать», – высказался местный житель.

Также молодого человека возмутил тот факт, что из-за ремонта на трассе образуются пробки. По его словам, рабочие выбрали слишком длинный участок для ремонта. «Они перекрывают по одной полосе, и едут вначале одни машины, потом другие. Там рабочий стоит и регулирует движение. Но, поскольку участок очень длинный, приходится иногда подолгу стоять. Бывает, очередь из машин 15-20 собирается, хотя на этом участке движение не очень оживленное», – добавил молодой человек.

В амурском министерстве транспорта и строительства рассказали, что работы на трассе – это не новый ремонт, а возобновление старого, прошлогоднего. Контракт на выполнение работ по ремонту участка от 0 до 35 километра автомобильной дороги регионального значения Благовещенск – Бибиково заключен между «Амурупрадором» и «Амурдорстроем» в 2017 году.

«В рамках госконтракта в 2017 году выполнялись работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Но в связи с наступлением отрицательных температур устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не представлялось возможным. В 2018 году подрядная организация продолжает выполнять работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», – прокомментировали в ведомстве.