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сегодня, 12:13 10

В Благовещенске на отремонтированной год назад аэропортовской трассе снова укладывают асфальт

В Благовещенске на отремонтированной год назад аэропортовской трассе снова укладывают асфальт

На аэропортовской трассе в Благовещенске дорожные рабочие укладывают асфальт. Этот процесс удивил жителей поселка аэропорта, которые видели эти же работы год назад. Полностью дорогу ремонтировали прошлым летом. Зачем нужен повторный ремонт, никто не понимает.

«Во-первых, в прошлом году они сделали дорогу целиком, полностью уложили новую трассу от кафе "Панорама" до Игнатьева, там нормальный ровный асфальт, ни трещин, ни провалов. Сейчас они кладут на этот новый асфальт. Еще кладут асфальт – от аэропорта в сторону Игнатьева. Во-вторых, это определенные неудобства для жителей. Например, к нам в дом не проехать, мне приходится делать крюк через поселок Новый. При этом никаких знаков нет, что идут дорожные работы. Я уткнулся в этих асфальтчиков, и они мне уже руками начали показывать, что надо объехать», – высказался местный житель.

Также молодого человека возмутил тот факт, что из-за ремонта на трассе образуются пробки. По его словам, рабочие выбрали слишком длинный участок для ремонта. «Они перекрывают по одной полосе, и едут вначале одни машины, потом другие. Там рабочий стоит и регулирует движение. Но, поскольку участок очень длинный, приходится иногда подолгу стоять. Бывает, очередь из машин 15-20 собирается, хотя на этом участке движение не очень оживленное», – добавил молодой человек.

В амурском министерстве транспорта и строительства рассказали, что работы на трассе – это не новый ремонт, а возобновление старого, прошлогоднего. Контракт на выполнение работ по ремонту участка от 0 до 35 километра автомобильной дороги регионального значения Благовещенск – Бибиково заключен между «Амурупрадором» и «Амурдорстроем» в 2017 году.

«В рамках госконтракта в 2017 году выполнялись работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Но в связи с наступлением отрицательных температур устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не представлялось возможным. В 2018 году подрядная организация продолжает выполнять работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», – прокомментировали в ведомстве.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Нет асфальта-плохо/кладут асфальт тоже плохо)))).Может просто вылезти из за руля и ногами походить?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    плохо/кладут* правильная формулировка)))))

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    1 час назад

    что тут непонятного отмывание денег из бюджета, они и на следующий год положат асфальт

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    inoy

    плохо/кладут* правильная формулировка)))))



    правильная формулировка - наклали.

  • Nick

    Nick
    59 минут назад

    Дороги делают, это хорошо. Временные неудобства можно и потерпеть. Плохо, что на недавно отремонтированных участках асфальт буграми пошел. На мосту через Зею, например, или по кольцевой развязке на Калинина.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    44 минуты назад

    Пипец, каждый второй "эксперт" по всем вопросам! И по укладке асфальта, по тому как надо лечить и учить...

  • Хмык

    Хмык
    42 минуты назад

    Изнуренков

    Пипец, каждый второй "эксперт" по всем вопросам! И по укладке асфальта, по тому как надо лечить и учить...



    Да вообще кошмар. По педросовским понятиям асфальт надо ложить (накладывать, укладывать...) раз в месяц. А еще лучше - после проезда каждой машины.



  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    23 минуты назад

    Может каких гостей ждут....

  • Питерский

    Питерский
    22 минуты назад

    inoy

    плохо/кладут* правильная формулировка)))))



    Ну почему плохо.Действительно укладывают двумя слоями.По Аэропортовской трассе не видел а в сторону Свободного наблюдал сие действие.Тоже не успели доделать и тоже этой весной положили второй слой.Так чтаааа все по чеснаку))))

  • oenesterov

    oenesterov
    18 минут назад

    Изнуренков

    Пипец, каждый второй "эксперт" по всем вопросам! И по укладке асфальта, по тому как надо лечить и учить...



    особенно "умные" специалисты широкого профиля среди тех кого от кормушки отодвинули



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