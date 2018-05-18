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сегодня, 11:52 7

Благовещенка поехала на такси рыбачить со знакомым и потерялась

Благовещенка поехала на такси рыбачить со знакомым и потерялась
Фото: trkzelenogorsk.ru

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ нашли женщину, потерявшуюся в Благовещенском районе. Она поехала за город на такси для того, чтобы половить рыбу со знакомым, но заблудилась.

Сообщение поступило спасателям примерно в 16:30. Женщина потерялась в районе населенных пунктов Новотроицкое, Белогорье и Мухинка Благовещенского района.

На ее поиски отправились восемь человек поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. По сотовому телефону благовещенка уточнила, что примерно в нескольких километрах видела железнодорожный мост через реку Зею, а сама она находится возле неизвестного озера, но указать точное местоположение не смогла. Поисково-спасательный отряд разделился на две группы – одна из них уехала в район села Новинка, вторая – в район поселка Мухинка. В ходе поисков спасатели подавали громкие звуковые сигналы.

В 18 часов удалось выяснить, что пропавшая женщина находится в квадрате между Мухинкой и Белогорьем. В 20 часов женщину нашли. Она была в шоковом состоянии, однако физического вреда здоровью не было. Спасатели отвезли благовещенку домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Комментарии
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  • Рыба

    Рыба
    1 час назад

    повезло, телефон не сел.

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    мутная история. рыбалка в лесу?

  • andeks2017

    andeks2017
    40 минут назад

    Пить меньше нужно,рыбачка)

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    33 минуты назад

    Плюсую насчет пить!!! А шок был от недопития!!!

  • Питерский

    Питерский
    14 минут назад

    Наши люди за хлебом на таки не ездят)))

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    50 секунд назад

    Поехала на рыбалку? Будь добра дать рыбаку, а не характер показывать.

    Не придется спасателей вызывать.

  • Шелковица

    Шелковица
    23 секунды назад

    Я вот не понимаю..., как там можно заблудиться??? В одну сторону пойдешь, Зея...в противоположенную сторону - дорога на Свободный. Прямо - Белогорье, назад...-Мухинка. Где там можно потеряться???

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