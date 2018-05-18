Благовещенка поехала на такси рыбачить со знакомым и потерялась

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Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ нашли женщину, потерявшуюся в Благовещенском районе. Она поехала за город на такси для того, чтобы половить рыбу со знакомым, но заблудилась.

Сообщение поступило спасателям примерно в 16:30. Женщина потерялась в районе населенных пунктов Новотроицкое, Белогорье и Мухинка Благовещенского района.

На ее поиски отправились восемь человек поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. По сотовому телефону благовещенка уточнила, что примерно в нескольких километрах видела железнодорожный мост через реку Зею, а сама она находится возле неизвестного озера, но указать точное местоположение не смогла. Поисково-спасательный отряд разделился на две группы – одна из них уехала в район села Новинка, вторая – в район поселка Мухинка. В ходе поисков спасатели подавали громкие звуковые сигналы.

В 18 часов удалось выяснить, что пропавшая женщина находится в квадрате между Мухинкой и Белогорьем. В 20 часов женщину нашли. Она была в шоковом состоянии, однако физического вреда здоровью не было. Спасатели отвезли благовещенку домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.