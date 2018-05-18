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сегодня, 11:31 2

Из Китая в Благовещенск пытались ввезти почти 30 килограммов ртути

Из Китая в Благовещенск пытались ввезти почти 30 килограммов ртути

При осмотре китайского грузовика благовещенские таможенники совместно с пограничниками нашли четыре бутылки с серебристой жидкостью. Водитель – гражданин КНР – пытался ввезти их в Россию через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ на российско-китайской границе.

Таможенников насторожил необычно тяжелый вес жидкости, налитой в поллитровые бутылки из-под безалкогольных напитков. Согласно экспертному заключению, в бутылках находилась ртуть – ядовитое вещество, относящееся к первому классу опасности – общей массой 27,5 килограмма.

По факту контрабанды ртути Благовещенской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через границу ядовитых веществ. В рамках уголовного дела дознаватели Благовещенской таможни провели неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование преступления осуществляется Благовещенским линейным отделом МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Теперь эта ртуть не попадет в реки Амурской области при нелегальной золотодобыче, не отравятся работяги ее парами. Молодцы таможенники!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    32 минуты назад

    Хм...обычно в другую сторону контрабандили!!!

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