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В Благовещенске грузовик сбил пешехода и скрылся

В Благовещенске грузовик сбил пешехода и скрылся
Фото: Myslo

17 мая около 18:20 минут в Благовещенске на регулируемом перекрестке Пионерская – Текстильная неустановленный водитель на неустановленном грузовом автомобиле сбил человека. Водитель наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход был травмирован. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия или самого водителя. Любую информацию о ДТП можно сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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