В Приамурье потушили четыре из девяти действовавших природных пожаров

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За минувшие сутки, 17 мая, на территории Амурской области зарегистрировано девять природных пожаров. Из них ликвидировано четыре – на площади 622 гектара. В их тушении задействованы 234 человека, 37 единиц техники, в том числе, три вертолета и два самолета.

Одно из возгораний, находившееся в 56 километрах от поселка Октябрьский Мазановского района действовало с 16 мая. За два дня огонь успел пройти 275 гектаров. К 17 мая пожар ликвидировали восемь человек парашютно-пожарной службы «Амурской Авиабазы» и семь человек десантно-пожарной службы «Амурской Авиабазы».

Еще одно возгорание на площади 300 гектаров было ликвидировано в четырех километрах от села Костюковка Свободненского района. Очаг возгорания также был зарегистрирован 16 мая, 17 его удалось ликвидировать. На тушении пожара было задействовано 39 человек.

Пожары действуют в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко заявил, что Амурская область в 2018 году является абсолютным рекордсменом в России и по общей площади пожаров и по площади пожаров, действовавших на 17 мая.

«Например, 15 мая органы государственной власти Амурской области и Рослесхоз заявили о ликвидации всех лесных пожаров, действовавших в Амурской области – возможно, понадеявшись на то, что прошедшие в регионе дожди их действительно залили, – пишет Алексей Ярошенко на Лесном форуме Гринпис России. – Тем не менее, крупнейшие лесные пожары в Зейском и Мазановском районах продолжают активно разрастаться – прирост пройденной огнем площади за последние сутки в Амурской области составил, по данным дистанционного мониторинга, около 25 тысяч гектаров. Очевидно, что органы власти Амурской области и Рослесхоз, вместо того, чтобы воспользоваться дождями и похолоданием для эффективного тушения пожаров, поторопились выдать приятную для начальственных глаз и ушей информацию о своей якобы победе над огнем».

Согласно официальным данным, с 1 января по 16 мая 2018 года в России огонь прошелся по площади 1,27 миллиона гектаров. Но это – всего лишь 17 % от данных дистанционного мониторинга (7,5 миллиона гектаров). Но, даже если брать официальные данные, то площадь природных пожаров в Амурской области огромна – 591 727 гектаров. Это почти половина от общей площади по России. Следом идут Хабаровский край (более 244 тысяч гектаров) и Забайкальский край (более 183 тысяч гектаров).