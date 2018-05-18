В Благовещенской инфекционной больнице рассказали, что делать при укусе клеща

Сейчас палаты, где обычно находятся пациенты с клещевыми инфекциями, пустуют. В этом году ни один заболевший клещевым энцефалитом пока в медучреждение не обращался, а недавно выписали пациента, вылеченного от боррелиоза. Доктора рекомендуют не ждать, когда инфекция проявит себя, а обратиться к врачу сразу при обнаружении укуса. При этом клеща тоже желательно доставить на анализ.

«Клеща необходимо поместить в герметичную ёмкость и доставить его в лабораторию центра Роспотребнадзора на Горького, 235А. Живым или мертвым – это уже как клещу повезёт», – сказал врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней АГМА Александр Гаврилов.

От клещей чаще всего в Приамурье заражаются энцефалитом, боррелиозом либо риккетсиозом. Самый неблагоприятный из них для жизни – клещевой энцефалит. Если не лечить немедленно, возможны тяжелые поражения центральной нервной системы, инвалидность или в 10 % случаев смертельный исход.

«У нас ежегодно проходят от 3-5 до 10 и более пациентов с различными клещевыми инфекциями. Ежегодно мы регистрируем случаи и клещевого энцефалита, и реккетсиоза, и болезни Лайма. В большинстве своём заканчивается всё выздоровлением, но, к сожалению, от клещевого энцефалита регистрируются, пускай редко, но летальные исходы», – добавил Александр Гаврилов.

Начальная стадия разных клещевых инфекций выглядит почти одинаково: лихорадка, сыпь, воспаление в месте укуса. Разобраться и назначить лечение может только врач. При этом препараты для лечения клещевого энцефалита достаточно дорогостоящие. Один пациент с вирусным клещевым энцефалитом обходится лечебному учреждению в сумму от 74 до 120 тысяч рублей. Поэтому, хотя клещевой энцефалит распространен преимущественно на северных территориях, врачи рекомендуют не терять бдительности и как можно раньше начинать профилактику. Прививки можно делать и взрослым, и детям.