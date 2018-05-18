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сегодня, 10:08 0

В Тынде задержали серийного насильника

В Тынде задержали серийного насильника
Фото: dpchas.com.ua

В Тынде задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в совершении трех преступлений против половой неприкосновенности. Выявить его удалось при помощи генотипоскопической экспертизы, а также изучения всех аналогичных преступлений, совершенных в городе ранее.

В 2013, 2014 и 2017 годах в Тынде были совершены однотипные преступления в отношении трех местных жительниц. Неизвестный преступник в одном случае совершил изнасилование, соединенное с угрозой убийства и причинением тяжкого вреда здоровью. А в двух других – иные действия сексуального характера, также соединенные с угрозой убийства и причинением тяжкого вреда здоровью.

Следователи изъяли у потерпевших объекты и провели генотипоскопическую экспертизу. С ее помощью был выявлен генетический профиль неустановленного мужчины. Но кем именно он является, долгое время не удавалось установить из-за отсутствия образца конкретного лица для сравнительного исследования.

Старший следователь-криминалист отдела криминалистики областного следственного управления Татьяна Максакова изучила все ранее приостановленные уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным в предшествующие годы. В одном из них следователь обнаружила сведения о генетическом профиле мужчины, проходившем по данному уголовному делу свидетелем. Этот профиль сравнили с тем, что выявили у трех недавних жертв и обнаружили полное совпадение. Для подтверждения выявленного совпадения в экспертно-криминалистический отдел следственного управления СК России по Хабаровскому краю был направлен запрос – эксперты также подтвердили идентичность представленных генетических профилей.

На основании полученных данных 8 мая 2018 года 30-летний житель Тынды был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений и под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. Его заключили под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства совершенных им преступлений, а также проверяется версия о возможном совершении им других аналогичных противоправных действий.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#криминал #происшествия #Тында

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