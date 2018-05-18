Небольшой дождь, возможна гроза: прогноз погоды в Приамурье на 18 мая

Фото: fishki.net

В Амурской области 18 мая установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами до 12 метров в секунду.

Температура составит плюс 22…27 градусов, в дожде термометры покажут 12…17 градусов тепла. В Благовещенске ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Южный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 24…26 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL