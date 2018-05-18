«Зарядку со стражем порядка» в Приамурье впервые вели не полицейские, а дети

В четверг, 17 мая, одними из первых в Приамурье в «Зарядке со стражем порядка» приняли участие ребята из детского дома в Садовом – подшефные полиции Благовещенска. На этот раз зарядка шла в необычном формате – вели ее дети.

Сотрудники благовещенской полиции участвуют во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» пятый год. В этом году она приурочена к 300-летию российской полиции.

В предыдущие годы традиционно на таких мероприятиях правоохранители проводили с ребятами зарядку, показывали свои умения и навыки, рассказывали о спортивных достижениях. В этом году ребята вышли с инициативой, чтобы утреннюю зарядку провели именно они.

Под музыку девочки показывали упражнения, а их друзья и гости повторяли за ними элементы танцевальных и спортивных движений.

После танцевальной разминки полицейские сыграли с мальчишками дружеский матч по футболу, который закончился со счетом 2:1 в пользу воспитанников детского дома.

Закончилось мероприятие бурными овациями – так его участники поблагодарили друг друга, сообщает пресс-служба областного управления МВД.