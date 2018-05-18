Застрявшему в лифте орловчанину выплатили 5 тысяч рублей компенсации: обзор прессы

Фото: rus.postimees.ee

Зам начальника Дальневосточной таможни Федоров перед арестом сжег деньги; затраты на ЧМ по футболу в России окупятся; страховые компании отказывают байкерам в ОСАГО. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» вы прочтете о том, как житель Орла застрял на целый час в лифте. При этом переговорное устройство с диспетчером не работало, свет в кабинке отсутствовал, пришлось просто громко кричать о помощи. Спасибо соседям, кто-то услышал.

Дело житейское, скажете вы, с кем не бывает. Но тот самый бедолага, который скучал в лифте, не стал смотреть на ситуацию столь философски и обратился в суд с требованием возмещения морального вреда. В суде повздыхали, увидев требуемую сумму в размере 50 тысяч рублей и удовлетворили требование. Частично. Ровно в 10 раз меньше. И взыскали в пользу истца с управляющей компании пять тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере 2,5 тысячи рублей, который наложили за то, что УК отказалась выполнить требования жильца в досудебном порядке.

Я рассказал вам об этом только для того, чтобы вы знали: прецедент создан, теперь, застревая в лифте, подсчитывайте доходы.

Также в номере

Еще в газете рассказывается о том, что Басманный суд Москвы оставил под стражей первого заместителя начальника Дальневосточной таможни Сергея Федорова. Ему вменяется получение взяток (в общей сложности 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов) за протекцию одной из владивостокских компаний.

Дело житейское, скажете вы. С кем не бывает… Но тот самый таможенник перед арестом сжег полученные деньги. И теперь, получается, будет сидеть буквально за идею, за просто так, без надежды на безбедную старость.

Очень интересно

Далее у нас «Амурская правда», публикующая проблемный материал о том, что страховые компании заставляют байкеров ходить пешком, отказывая в ОСАГО. По словам сторонников мотоциклов, компании соглашаются страховать транспорт только при оформлении дополнительных услуг.

Дело житейское, скажете вы. Явление обычное. А почему оно таковым стало, разбирался, вскрыв проблему со всех сторон, журналист Илья Кутырёв.

Также в номере

В газете сегодня все публикации большого размера, и все интересные. Поэтому я коротко, несколькими словами. С интересом прочел про экс-амурчанку, которая ныне живет во Франции. У нее всё получилось.

Посмотрите еще статью о том, что планируется сделать в парке Дружбы (в интернете, насколько я знаю, мнения по поводу его благоустройства разделились). Узнаете, что, возможно, там будет установлен памятник пельменю. Поизучав, вздыхая, картинку с этим памятником, я подумал, что дело житейское, и если решили поставить, то поставят. Вон, миша же возле ОКЦ стоит.

Не пропусти

Много интересного в «Комсомольской правде», я заострю ваше внимание на публикации Дарьи Прокопьевой о том, чем живет сегодня троллейбусное депо, после того, как «рогатых» изгнали из города. Отказ от троллейбусов власти города обосновали убыточностью этого вида транспорта, с чем категорически не согласен Леонид Жаровский, руководивший троллейбусным управлением более полутора десятка лет.

Кто прав, кто виноват – изучите в материале с говорящим названием: «Троллейбусы ушли и не вернутся…»

На посошок

Еще интересно узнать, окупятся ли затраты на чемпионат мира по футболу. Помнится, не так давно публикация на эту тему уже встречалась в другой газете. И мнения экспертов были совсем не положительные. А в сегодняшней «Комсомолке» все с точностью до наоборот: уже к концу года доход будет исчисляться миллиардами рублей. А обслуживание построенных объектов увеличит занятость на 245 тысяч человек. Ну и т.д.

Я бы пересказал вам все плюсы предстоящей футбольной борьбы, да взгляд упал на заголовок о том, что в России много красивых женщин. И тут мне, чисто по-житейски, стало не до мундиаля.