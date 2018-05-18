Полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» прекращаются

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии», чей Ан-148, летевший из Домодедово в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье, сообщила об остановке работы с 31 мая. В адрес перевозчика поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова с запретом продаж авиабилетов с 30 мая. В авиакомпании пришли к выводу, что таким образом вводится ограничение ее сертификата эксплуатанта, и решили прекратить работу, а с 18 июля уволить 1,2 тысячи сотрудников. Деньги за проданные билеты – а это около 70 тысяч рублей – в «Саратовских авиалиниях» обещают вернуть, сообщает «Коммерсант».

В самой авиакомпании поясняют, что приняли «все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний» и не понимают, чем вызвано решение Росавиации. В Росавиации сообщили, что сейчас срок действия сертификата эксплуатанта ограничен 30 мая и «решение не отменялось».

Кроме остановки продаж, регулятор потребовал вернуть всех пассажиров «Саратовских авиалиний», находящихся за границей, «чтобы не допустить нарушения их прав и развития кризисной ситуации». Также авиакомпании не рекомендовано отправлять за границу пассажиров с датой возврата после 30 мая.

В 2017 году авиакомпания перевезла почти 800 тысяч пассажиров. До февральской катастрофы, в которой погиб 71 человек, у авиакомпании не было происшествий с жертвами. По предварительной версии Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа могла произойти из-за серии ошибок пилотов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что на протяжении последних лет авиакомпании, допустившие серьезные происшествия, из-за неудовлетворительной организации летной работы «были безжалостно изгнаны с рынка». При этом размер перевозчика не играл роли: под угрозой остановки находился даже крупнейший чартерный игрок Azur Air. Поэтому он не считает, что Росавиация использует претензии к безопасности полетов как инструмент очистки рынка и борьбы с мелкими авиакомпаниями.

Самолеты «Саратовских авиалиний» летают и в Приамурье. Так, согласно расписанию на сайте благовещенского аэропорта, «Саратовские авиалинии» совершают рейсы по маршрутам: Красноярск – Благовещенск – Владивосток, Красноярск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский и в обратном направлении. Последний из перечисленных маршрутов начал действовать только на этой неделе, первый самолет вылетел в Петропавловск-Камчатский из областного центра Приамурья 14 мая.

Какова дальнейшая судьба этих рейсов и что делать амурчанам, уже купившим билеты, пока неизвестно. Ситуацию Амур.инфо обещали позже прокомментировать в областном минтрансстрое. Ведомство ждет ответа от авиакомпании.