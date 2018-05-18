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сегодня, 08:19 14

Россиян обяжут устанавливать «умные» счетчики

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в 2019 году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах в центры сбора данных будет отправляться автоматически.

Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, пишут «Известия».

С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу. Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года, следует из проекта «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал один из участников рабочей группы.

Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года. Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100 % новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капитального ремонта.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    А еще, нужно счетчик привязать к банковской карте, чтобы счетчик не только передавал показания, но и снимал деньги за потребленное. Отключение горячей воды не в счет.

  • паля

    паля
    2 часа назад

    У нас половина страны ходит по нужде в деревянные сортиры, однако счетчики у них должны будут быть с функцией дистанционной передачи показаний

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    паля

    У нас половина страны ходит по нужде в деревянные сортиры, однако счетчики у них должны будут быть с функцией дистанционной передачи показаний



    зато у нас есть мост в крым, а у пиндосов нет

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Это как в 1914 уже были самолетики первые танки автомобили а в России поля ещё сохой обрабатывали.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Sorrnas1229

    Это как в 1914 уже были самолетики первые танки автомобили а в России поля ещё сохой обрабатывали.



    Танков в 1914 году ни у кого не было.

    А самолёты и автомобили и в России были.



    Впрочем вам, поколению дебилоидов со смартфонами, ведь ничего этого не известно. Сами-то ничего не знаете, лишь как попугаи повторяете за другими недалёкими.



    В этом, вся ваша суть.

  • Терапевт

    Терапевт
    47 минут назад

    А где гарантия, что счетчик насчитает 1 кв/ч электричества, 1 кубометр горводы, 1 кубометр холводы, и не передаст в два три пять раз больше?

  • холостяк

    холостяк
    46 минут назад

    паля

    У нас половина страны ходит по нужде в деревянные сортиры, однако счетчики у них должны будут быть с функцией дистанционной передачи показаний



    За все надо платить. Живу в бараке туалет на улице вода на колонке. Ближайшее будущее. Пошло в туалет на улице вставил карточку сбербанка открылась дверь нет наличных сам виноват, воду на колонке тоже по картам Уж и как хорошо жить будем.

  • Adolf

    Adolf
    38 минут назад

    Mainer

    Sorrnas1229

    Это как в 1914 уже были самолетики первые танки автомобили а в России поля ещё сохой обрабатывали.



    Танков в 1914 году ни у кого не было.

    А самолёты и автомобили и в России были.

    Впрочем вам, поколению дебилоидов со смартфонами, ведь ничего этого не известно. Сами-то ничего не знаете, лишь как попугаи повторяете за другими недалёкими.

    В этом, вся ваша суть.



    в 1914 г в проклятом пиндостане началась конвейерная сборка автомобилей, там же, в пиндостане, конвейер и был изобретен. в рашке только пытались появляться зачатки автопрома - Руссобалт, остальные производители смогли выпустить максимум 1-2 автомобиля.

    теперь самолеты - все, что пытались производить - это была сборка из агрегатов иностранного производства. даже хваленый бомбардировщик илья муромец (или как там его называли) был собран из агрегатов, выпущенных не в рашке. и ниолашка предпочитал ездить на неправославных машинках английского и немецкого производства

    в этой сране автомобили сами не выпускали ниогда. только копировали

  • Терапевт

    Терапевт
    38 минут назад

    холостяк

    паля

    У нас половина страны ходит по нужде в деревянные сортиры, однако счетчики у них должны будут быть с функцией дистанционной передачи показаний



    За все надо платить. Живу в бараке туалет на улице вода на колонке. Ближайшее будущее. Пошло в туалет на улице вставил карточку сбербанка открылась дверь нет наличных сам виноват, воду на колонке тоже по картам Уж и как хорошо жить будем.





    Пусть тогда ставят в деревянные туалеты мочеметр и говнометр за свой счёт, или всё таки опять всё это ляжет тяжким бременем на плечи трудящихся?

  • холостяк

    холостяк
    36 минут назад

    Терапевт

    А где гарантия, что счетчик насчитает 1 кв/ч электричества, 1 кубометр горводы, 1 кубометр холводы, и не передаст в два три пять раз больше?



    А где гарантия что через пол года не заставят менять этот счетчик на новый с модулем глонас или еще с чем-нибудь нано супер пупер

  • Питерский

    Питерский
    36 минут назад

    В новостройках давно действует такое требование...

  • Пришлый

    Пришлый
    27 минут назад

    Ну хорошо, для Москвы, например, эта затея вполне себе реальная. НО, представьте в каком-то захудалом регионе властям выделили сколько-то лямов для переселения граждан из аварийного жилья ( в котором не то чтоб счетчиков нет, там в принципе ничего нет), а тут на тебе требования, и вместо 10 квартир получится закупить 7 квартир, но зато с дистанционными счетчиками! законодатели, живя на 10 порядков отличающихся условий, совершенно не понимают, что многие требования совершенно немыслимы для остальной части населения

  • Терапевт

    Терапевт
    17 минут назад

    холостяк

    Терапевт

    А где гарантия, что счетчик насчитает 1 кв/ч электричества, 1 кубометр горводы, 1 кубометр холводы, и не передаст в два три пять раз больше?



    А где гарантия что через пол года не заставят менять этот счетчик на новый с модулем глонас или еще с чем-нибудь нано супер пупер



    А где гарантия что через год не заставят менять нано супер пупер с глонасом, на надзирателя счётчиков который будет сидеть на вахте и смотреть на твои счетчики за твой счёт?

  • бусяка

    бусяка
    15 минут назад

    у нас уже поставили такие счетчики

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