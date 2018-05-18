Россиян обяжут устанавливать «умные» счетчики

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в 2019 году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах в центры сбора данных будет отправляться автоматически.

Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, пишут «Известия».

С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу. Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года, следует из проекта «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал один из участников рабочей группы.

Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года. Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100 % новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капитального ремонта.