Россия проиграла Канаде и выбыла из борьбы за звание чемпиона мира

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17 мая Россия и Канада встретились в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Место в воротах нашей сборной занял Игорь Шестеркин. Команды спорили за выход в полуфинал ЧМ-2018. Домой уехали россияне. Они не обыгрывали канадцев на чемпионатах мира с 2011 года. Проиграли и в этот раз.

В первом периоде, когда российская сборная осталась в меньшинстве из-за удаления Андронова, защитник канадцев Колтон Парайко со средней дистанции мощнейшим щелчком пробил Шестеркина. Это произошло на 5-й минуте – 1:0. С этим счетом и закончилась первая 20-минутка.

Во втором периоде, когда наша команда снова была в меньшинстве и снова из-за Андронова, канадцы забивают второй гол. Его автор – Ньюджент-Хопкинс. 2:0. Но практически сразу Илья Михеев вбивает первую шайбу в ворота канадцев – 2:1. Прошло пять минут, и – Александр Барабанов сравнивает счет – 2:2.

В третьем периоде Кайл Террис забивает третью шайбу. Но Сергей Андронов – тот самый, которого дважды удаляли в первых двух периодах, реабилитируется – 3:3. За семь минут до конца третьего периода канадцы снова выходят вперед. Отличился центральный нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Через две минуты Артем Анисимов добился успеха – 4:4. Третий период завершился.

В овертайме хоккеисты играют в формате 4 на 4. Но через три минуты с поля удаляют Кирилла Капризова. Канадцы выводят на площадку пятого игрока, оставляя пустыми ворота, и Райан О'Райли забивает шайбу в ворота Шестеркина – 4:5.

Противостояние двух сильнейших команд мира закончилось победой Канады. Российская команда уезжает домой с четвертым местом. Канадцы продолжают бороться за звание чемпиона мира.

Информация подготовлена по материалам прямой трансляции «Спорт-Экспресс».