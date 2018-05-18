Весы втянутся в конфликт, а Рыбам понадобится полноценный сон: гороскоп на 18 мая

Восход Солнца: 04:38.

Заход Солнца: 20:13.

Солнце в Тельце.

Овен. Вас будет по-доброму подгонять с работой шеф. Иногда вам нужен такой контроль, поэтому не обижайтесь. Дальнее путешествие сложится по высшему классу, если вы давно о нем мечтали.

Телец. Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы.

Близнецы. Вас приятно удивят не только коллеги, но и начальство. Оказывается, у вас столько нераскрывшихся талантов, что со счета собьешься.

Рак. Многие представители этого знака сегодня будут фаталистами, так как усилится ощущение, что их судьба определяется некими глубокими, но чуждыми им самим соображениями.

Лев. Можно строить планы, давать обещания, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Дева. Если станете самоувереннее, то ловко справитесь с неприятностями. Шопинг не принесет желаемого результата, а вот отдых на природе придаст энергии и задора.

Весы. Звезды обещают вам стрессовую ситуацию, связанную с выяснением отношений. Близкий друг специально втянет вас в конфликт, чтобы потом обвинить во всех смертных грехах.

Скорпион. Звезды не советуют вам слишком увлекаться шопингом, даже если денег достаточно. Вопросы материального характера сегодня уязвимы.

Стрелец. Кто-то из представителей вашего знака получит работу, о которой давно мечтал. А вот в любви все тихо, как в танке, но и это можно пережить.

Козерог. Представители вашего знака могут проявить благородство, силу, обостренное чувство собственного достоинства. Их честолюбие может выразиться в стремлении возглавить любое дело.

Водолей. Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принять неожиданные решения.

Рыбы. Можно браться за новые дела. Вы сможете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления - отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев