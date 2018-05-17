В Свободненской больнице после капремонта открыли отделение гинекологии

В четверг, 17 мая, в Свободненской больнице состоялось торжественное открытие отделения гинекологии. Кровля здания не ремонтировалась с 1981 года и пришла в негодность. Более пяти миллионов рублей потратили на приобретение оборудования и мебели.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», крышу гинекологического отделения, которая не ремонтировалась с 1981 года – года постройки здания, починили в феврале 2018-го за восемь миллионов рублей. Весной в больнице начали проводить другие ремонтные работы.

В рамках капремонта установлено 30 металлопластиковых окон, 32 двери из ПВХ, заменены чугунные радиаторы отопления на алюминиевые, обновлена электропроводка. Установлены 107 светильников со светодиодными лампами и пожарная сигнализация. Полностью заменены водопроводный и канализационный трубопровод, вся сантехника. В операционной, предоперационной, смотровой, перевязочной, гигиенической и туалетной комнатах пол выложен керамогранитной плиткой, стены облицованы глазурованной плиткой.

Покрытие пола в холле и на лестничной клетке гинекологического отделения также выполнено из керамогранита. Пол в палатах и кабинетах застелен линолеумом. Стены зашпаклеваны и окрашены водоэмульсионной краской и эмалью. Потолки окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской.

Главный врач Свободненской больницы Нина Лесик поблагодарила всех, кто внес вклад в реализацию проекта по капитальному ремонту гинекологического отделения. Благодарность в адрес подрядчиков и персонала больницы прозвучала и в выступлении первого заместителя министра здравоохранения Елены Николаевой, которая, в частности, отметила: «От имени министра здравоохранения Андрея Юрьевича Субботина поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. Мы открываем гинекологическое отделение после капитального ремонта. По сути, здесь проведено полное обновление – от крыши и практически до фундамента. Отделение, говоря медицинским языком, прошло полный курс восстановительной терапии. Министерством здравоохранения области на эти цели были выделены средства в размере около 10 миллионов рублей».

Для гинекологического отделения приобретены современная аппаратура и весь необходимый инструментарий на сумму около 4,8 миллиона рублей. Кроме того, больнице помогли спонсоры из числа местных предпринимателей. Сумма их общих взносов составила 610 тысяч рублей. На спонсорские деньги были приобретены мебель медицинского и офисного назначения, жалюзи, сообщает пресс-служба областного правительства.