Выпускники пятой школы Благовещенска на день стали киногероями

В благовещенской школе № 5 в последнюю учебную неделю разрешили приходить не в классической школьной форме, а как им захочется. Поэтому школу наполнили Малифисенты, Рики Санчесы и другие популярные кино- и мультгерои.

Темой дня стало кино. Школьники преобразились в любимых персонажей. Некоторые сошлись во вкусах и пришли в похожих образах.

Одиннадцатиклассница Алина Зерникова создала образ героини боевика «Леон» Матильды, ее атрибутом стал цветок в горшке.

«Этот цветок взяла из подъезда, – призналась она. – Я собирала по крупицам: пистолет у брата забрала, куртку – у подруги, цветок – из подъезда».

«Мой образ – это безумный доктор Рик Санчес из мультсериала «Рик и Морти». Мизантроп, эгоистичная тварь и просто хороший человек, – рассказал о своем костюме ученик Леонид Воскобойников. – Просто дома не было ничего, кроме белого халата и тонны геля для волос. Я поднял маму в семь утра, чтобы она сделала мне этот ад на голове. И, кстати, это ее халат».

«Когда мы ходили в магазин, многие останавливались, сигналили, высовывались из окон, реагировали странно, – признавалась Юлия Носова. – Это на самом деле очень интересная неделя. Завтра день профессии: будем постоянно переодеваться. Я училась все 11 лет только ради вот этого дня, чтобы так в школу прийти!».

«Мне очень нравится это мероприятие, всегда его с удовольствием жду, потому что такая хорошая возможность устроить праздник, среди школьных будней», – призналась классный руководитель 11 «Б» Александра Щукина.