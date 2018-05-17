В Благовещенске начались гастроли Московского ТЮЗа

Впервые на амурской сцене Московский театр юного зрителя играет спектакли «Счастливый принц», «Пингвины» и «Вариации тайны». Зал на первом спектакле был полон, в финале зрители кричали: «Браво!» Артисты будут выступать в Благовещенске еще три дня.

К «Счастливому принцу» знаменитую декорацию Сергея Бархина – легендарного сценографа, дизайнера, художника – начали монтировать за сутки до спектакля. Внутри – душа Принца, которая, лишь обратившись в статую, увидит все человеческие страдания. Снаружи – позолота и драгоценные камни. Без этой декорации спектакль никогда не выезжает – за все 18 лет своего существования.

«Без декораций это невозможно, потому что это реально – партнер, – рассказала актриса Оксана Лагутина. – В данном случае – это я. Я играю сердце принца, душу принца. А я – это и есть эта декорация. Поэтому на самом деле режиссер Гинкас – всё, что у него есть в рамках действия, – это партнеры».

Пока на сцене шел демонтаж декораций, в фойе амурского театра гости дали пресс-конференцию. И рассказали о программе «Большие гастроли», благодаря которой уже четыре года отдаленные от центра города России могут принимать у себя лучшие столичные театры.

«Для нас важно доехать в те регионы, которые либо очень далеко находятся, как Благовещенск, или те регионы, которые по финансовым причинам не могут позволить себе гастроли столичного театра», – пояснила куратор федеральной программы «Большие гастроли» Наталья Афанасьева.

Каким бы ни был именитым театр и на какой бы театральной площадке ни выступали артисты, они волнуются всегда. И говорят о том, как гастроли продлевают жизнь спектаклю и насколько важно для них почувствовать поддержку зала.

«Мы будем ловить взгляды друг друга на сцене, мы будем слышать вас спиной, и что-то будет дрожать, – призналась актриса Арина Громова. – Мы будем думать, как вы нас слышите. Ждать, когда же у нас внутри появится первый вздох облегчения, что мы друг друга поняли».

Волнения были напрасными – историю Оскара Уайльда о Счастливом Принце и Маленькой Ласточке зал посмотрел на одном дыхании. «Странным, пророческим и провидческим» называют спектакль театральные критики . Его с одинаковым волнением смотрят и дети, и взрослые.

«Счастливого принца» показали дважды. Затем вновь – перемонтаж декораций – и в выходные дни московский театр покажет премьеру – почти детектив «Вариации тайны». Завершатся гастроли в понедельник – историей путешествия нелепых, смешных, пингвинов, которые угодили в самый центр Великой Истории Мира.