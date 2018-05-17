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В Зейском районе сгорел мост через реку Тунгала (видео)

В Зейском районе сгорел мост через реку Тунгала (видео)

В редакцию Амур.инфо обратился житель Зейского района, который рассказал о том, что несколько дней назад в районе сгорел мост через реку Тунгала. По его словам, через этот мост проходит единственная дорога, которая соединяет Зею с поселками Огорон и Тунгала.

«Увидели мы это сегодня, 17 мая, – рассказал Георгий, – когда поехали на работу, на перегон. По всей видимости, сгорел мост дней пять назад, когда в районе череда пожаров была».

На видео, которое на месте снял молодой человек, видно, что сгорела не только часть моста, но и деревья в окрестности.

Георгий пояснил, что этот деревянный мост – единственный через реку. А дорога, которая проходит через него – также единственная, которая соединяет город Зею и поселки Огорон и Тунгала. Правда, дороги, по его словам, как бы нет – ее никто не обслуживает. Однако до пожара она была проходима.

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#Зея #пожары #природа #происшествия #транспорт

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