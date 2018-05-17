Еще 13 обманутых дольщиков в Амурской области получили финансовую поддержку

Фото: amurobl.ru

Очередная группа обманутых дольщиков – 13 человек – получила денежную поддержку из бюджета Приамурья. Таким образом, полностью закрыты обязательства перед четвертой очередью дольщиков. Ранее губернатор Амурской области обещал, что в 2018 году все дольщики из первых четырех очередей получат поддержку.

«Список обманутых дольщиков несколько расширился, однако это не помешало нам досрочно закрыть четвертую очередь. Теперь, с учетом тех, кто получает документы сегодня, поддержка оказана уже более чем 160 гражданам. Это результат очень не простой, но полезной работы. Мы не можем оставить людей в беде», – отметил Александр Козлов.

Всего за мерами государственной поддержки в органы социальной защиты обратилось 373 дольщика. Из них включено в реестр 346 человек, которые распределены на восемь очередей. Граждане из первых четырех очередей полностью получили поддержку из бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.