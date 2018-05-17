В Амурскую область из Китая прибыла делегация округа Большой Хинган

В четверг, 17 мая, в рамках международной выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум-2018» состоялась протокольная встреча делегаций Амурской области и округа Большой Хинган. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, взаимное участие в событийных мероприятиях.

Министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко отметил, что в настоящее время одним из приоритетных направлений для развития региона является развитие внутреннего и въездного туризма. Правительством Амурской области проводится большая работа по раскрытию и популяризации уникального туристического потенциала Приамурья.

Для посещения не только российскими, но и зарубежными туристами сегодня открыты такие масштабные технические объекты, как Бурейская, Зейская, Нижне-Бурейская ГЭС и космодром Восточный. Прорабатываются новые туристические маршруты, которые ориентированы на популярные во всем мире направления. Это сельский и бытовой туризм, экстремальный отдых, экотуризм.

«В правительстве Амурской области уже создана рабочая группа по подготовке первого крупного международного туристического форума, который состоится в августе этого года в Бурейском районе. Программа рассчитана на семь дней, в течение недели в Новобурейском пройдет туристическая ярмарка и много других мероприятий. Пользуясь случаем, мы приглашаем делегацию провинции Большой Хинган принять участие в мероприятии», – обратился к участникам встречи Сергей Дмитриенко.

Руководитель китайской делегации, заместитель главы администрации округа Большой Хинган Ли Цзюнь отметил, что событие их очень заинтересовало и китайская сторона готова в нем поучаствовать.

Первый международный туристический форум АMUR TRAVAL пройдет 23–28 августа в поселке Новобурейский. В нем примут участие авиаторы со всей России, туристы, любители экстремального отдыха, байкеры, велосипедисты, представители турбизнеса, студенты, волонтеры.

В рамках форума в Новобурейском пройдет туристическая ярмарка, где будет работать крестьянский рынок, Аллея ремесленников, состоятся различные мастер-классы, презентации турпродуктов.

Участники и гости смогут посетить различные тематические экскурсии, среди которых путешествие на Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС; познакомиться с историческими памятниками и достопримечательностями района; побывать на туристических базах, расположенных на Бурейском водохранилище. Для любителей острых ощущений в природном парке «Бурейский» готовят непальскую тропу с подвесными тротуарами и мостиками, которая ведет к «Ласточкиному гнезду» – так называется беседка, расположенная на уступе скалы на высоте более 40 метров.

Одним из самых зрелищных мероприятий станут полеты на самолетах, парапланах, дельтапланах, воздушном шаре, которые будут проходить в течение всех дней форума. Информация о первом международном туристическом форуме будет представлена на «АмурЭкспоФоруме – 2018», сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.