Благовещенец увидел на Бурхановке двух краснокнижных уток мандаринок (видео)

В четверг, 17 мая, житель Благовещенска увидел на берегу речки Бурхановки пару уток мандаринок. По его словам, парочка – селезень и самочка – гуляли среди покрышек в центре города – в тихом месте, где речка протекает за гаражами. Он снял птиц на видео.

«Я увидел их сегодня днем, – рассказал Вадим корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Это берег Бурхановки, недалеко от улицы Октябрьской. Там начинаются гаражи, шиномонтаж, вот за ними утки и находились. На видео плохо видно, но это была парочка – уточка и селезень. Его ни с кем не перепутаешь».

Замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский не исключает, что пявление мандаринок в Благовещенске возможно. «Это краснокнижная птица, но у нас в области она достаточно широко представлена, – пояснил он. – Птица эта маленькая, интереса для охотников особого не представляет, поэтому не сильно боится человека».