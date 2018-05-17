Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:53 4

Благовещенец увидел на Бурхановке двух краснокнижных уток мандаринок (видео)

Благовещенец увидел на Бурхановке двух краснокнижных уток мандаринок (видео)

В четверг, 17 мая, житель Благовещенска увидел на берегу речки Бурхановки пару уток мандаринок. По его словам, парочка – селезень и самочка – гуляли среди покрышек в центре города – в тихом месте, где речка протекает за гаражами. Он снял птиц на видео.

«Я увидел их сегодня днем, – рассказал Вадим корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Это берег Бурхановки, недалеко от улицы Октябрьской. Там начинаются гаражи, шиномонтаж, вот за ними утки и находились. На видео плохо видно, но это была парочка – уточка и селезень. Его ни с кем не перепутаешь».

Замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский не исключает, что пявление мандаринок в Благовещенске возможно. «Это краснокнижная птица, но у нас в области она достаточно широко представлена, – пояснил он. – Птица эта маленькая, интереса для охотников особого не представляет, поэтому не сильно боится человека».

Просмотров всего: 501

#животные #природа

распечатать


Происшествия

В Зейском районе сгорел мост через реку Тунгала (видео)
Общество

Дождь с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 18 мая
Общество 5

В Приамурье вылупились первые птенцы краснокнижных аистов
Общество 6

В августе в Бурейском природном парке откроется экотропа
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Такая помойка! Бедные птицы.

  • Неферти.

    Неферти.
    52 минуты назад

    Город . И так испоганить речку.

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    Да, на днях тоже видела в том же районе уточку: мы ее с собакой спугнули и она перелетела в другое место.

    А сегодня заметила плывущего темно-серого (а может и черная шерстка) зверька, от носа до конца хвоста сантиметров 25, так показалось. А хвост у него плоский и он им рулит. Кто это был?...

    Удивительно, но в этой помойке есть жизнь...

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Уточки как бы намекают Главе города, что Бурхановку ещё можно спасти и сделать местом массового отдыха не только горожан, но и заречных туристов.

    А это дополнительные поступления в тощий городской бюджет!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь