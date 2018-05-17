В Белогорске обсудили ресоциализацию судимых лиц

Фото: пресс-служба Белогорска

Начальник УМВД по Амурской области Николай Аксёнов и глава Белогорска Станислав Мелюков обсудили ресоциализацию ранее судимых лиц. Для этой категории населения предложили создать квотированные рабочие места.

По инициативе начальника Белогорского отдела полиции Давида Авидзбы, в заксобрании Амурской рассмотрят проект закона «О квотировании рабочих мест в Амурской области», направленный на создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области» Станислав Мелюков отметил, что проблема актуальна не только для города, но и многих территорий региона. Совместно с межмуниципальным отделом «Белогорский» принято решение вынести ее на региональный уровень. На заседании Административного совета он поручил юридическому отделу в срок до 10 июня разработать предложения в областное заксобрание по проекту закона.

«Сейчас вы очень активно обсуждаете тему ресоциализации ранее судимых лиц. Действительно, это очень важная тема не только для Белогорска, но и других территорий области. Несмотря на то, что это вопрос сложный, вместе мы его будем решать», – отметил Николай Аксенов.

Начальник УМВД по Амурской области выразил главе Белогорска благодарность за помощь, которая оказывается муниципалитетом органам внутренних дел и в части профилактики правонарушений, и в части организации работы добровольных народных дружин. Станислав Мелюков поблагодарил Белогорский межрайонный отдел полиции и его руководителя за высокий уровень взаимодействия в решении вопросов общественной безопасности.