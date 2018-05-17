Гидравлические испытания выявили порывы в 15 районах города: на Амур.инфо список адресов

Фото: punkt-a.info

В ходе гидравлических испытаний, проводимых Благовещенской ТЭЦ и АКС, на магистральных сетях дефектов выявлено не было, чего нельзя сказать о внутриквартальных сетях – там обнаружены почти два десятка дефектов.

Амур.инфо приводит список адресов, где выявлены порывы:

1. улица Кузнечная от Зейской до Краснофлотской – срок устранения до 20 мая

2. улица Артиллерийская от Амурской до Ленина – срок устранения 21 – 22 мая

3. улица Трудовая от Амурской до Зейская – срок устранения 22– 23 мая

4. улица Амурская от Театральной до Лазо и улица Театральная от Амурской до Красноармейской – срок устранения 24 – 26 мая

5. улица Политехническая от Амурской до Горького – срок устранения 26 – 27 мая

6. улица Политехническая от Амурской до Зейской – срок устранения 27 – 28 мая

7. улица Зейская в сторону переулка Колхозный – срок устранения 9 – 10 июня

8. улица Комсомольская от Амурской до Красноармейской и от улицы Горького до школы № 4 – срок устранения 29 – 30 мая

9. район домов по адресам: Институтская, 30/2, и Василенко, 20 – срок устранения 28 – 30 мая

10. улица Богдана Хмельницкого от Пролетарской в сторону улицы Октябрьской – срок устранения 1 – 3 июня

11. район дома по адресу Калинина, 82/2 – срок устранения 23 – 24 мая

12. район пересечения Политехнической и Октябрьской – срок устранения 3 – 6 июня

13. район пересечения Богдана Хмельницкого и Амурской – срок устранения 6 – 8 июня

14. район пересечения Пушкина и Зейской – срок устранения 8 – 9 июня

15. от улицы Батарейной до района переулка Углового, 8, улицы Красноармейской – срок устранения 11 – 13 июня

В перечисленных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов, сообщает АО «Амурские коммунальные системы».

Как сообщалось ранее, в соответствии с летним графиком ремонтов Благовещенской ТЭЦ, с 17 по 25 мая горячей воды не будет во 2-м и 3-м микрорайонах, районах КПП и ЦЭС.

Благовещенцы, оставшиеся без горячей воды, но проживающие в других районах города, не вошедших в вышеперечисленные, могут обратиться в свою управляющую компанию, сообщает пресс-служба мэрии.