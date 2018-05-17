В Приамурье будут сдавать ЕГЭ по новой технологии

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В Амурской области при сдаче ЕГЭ во всех пунктах проведения экзамена будет применена новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов. 17 и 18 мая в регионе будет проходить генеральная репетиция единого государственного экзамена с новшествами.

При использовании новой технологии все экзаменационные материалы поступают в пункты проведения экзаменов на электронном носителе в зашифрованном виде. Расшифровка и печать происходит непосредственно в пункте проведения экзамена (ППЭ)с использованием электронных ключей шифрования.

Ключ для доступа к контрольным измерительным материалам члены государственной экзаменационной комиссии получают за 30 минут до начала экзамена. Экзаменационные материалы распечатываются в присутствии участников ЕГЭ и наблюдателей, комплектуются, после чего выдаются выпускникам. По завершении испытаний все экзаменационные материалы тут же сканируются и направляются в Региональный центр обработки информации, а оттуда – в Рособрнадзор.

«Внедрение во всех ППЭ новых технологий позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора на результат экзамена, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места и снизит нагрузку на организаторов экзаменов», – отметила министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

Во всероссийской апробации проведения ЕГЭ с применением новой технологии выпускники Приамурья участвуют 17 и 18 мая. По мнению регионального минобра, это не только дает возможность специалистам отточить навыки работы на новом оборудовании, но и погружает выпускников в атмосферу реального экзамена и помогает им привыкнуть к процедуре.

Непосредственно технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов в амурских ППЭ впервые была использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных местностях. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года госиспытания с использованием новой процедуры были проведены в 43 ППЭ (75%). В этом году эта новинка будет использована во всех пунктах проведения экзамена без исключения. На базе школ будут функционировать 57 ППЭ.

Из областного бюджета было выделено более 6 миллионов рублей на приобретение свыше 500 единиц компьютерной техники, необходимых для организации ЕГЭ. Всего на техническое оснащение ППЭ из областного кошелька выделено 22 миллиона рублей.