Работы амурского «оконописца» Тихомирова попали на выставку в Афины

Фото: областное министерство культуры

В четверг, 17 мая, в Греции открывается выставка, посвященная памяти амурского художника Александра Тихомирова, который ушел из жизни ровно год назад – 17 мая 2017 года. Кроме того, 10 мая в Афинах открылась Академическая выставка российских художников, где разместили две его «оконописи».

Организатором выставки стали дочь народного художника России Александра Тихомирова, Елена Тихомирова и Александра Дашкевич. Выставка проходила по приглашению ЮНЕСКО Пирей и островов Греческого архипелага. 17 мая выставка откроется в культурном центре Галатсы Каминьи.

На открытии 10 мая были представители мэрии Афин, а также члены русской диаспоры в Греции, творческая интеллигенция и гости города. Посетители выставки отмечали, что им впервые представилась возможность увидеть работы академиков.

На выставке представлены работы академиков Российской Академии Художеств, народных и заслуженных художников из разных регионов и городов России: Алтайского края, Амурской области, Хабаровского края, Москвы. Жители и гости Афин познакомятся с творчеством Александра Тихомирова, Леонида Кильчанского, Сергея Горяева, Натальи Аникиной, Евгения Ромашко, Константина Петрова, Пиргельди Широва, Виктора Мартынкина, Олега Петухова, Владимира Водянина, Олега Гулевича, Дарьи Тихомировой, Ильи Керницкого.

Зрителям представлены авторы нескольких поколений – как классики современного искусства, так и лидеры сегодняшней арт-сцены, работы которых очень востребованы на международных аукционах, а также восходящих талантов. Работы многих художников включены в музейные собрания. Большинство художников удостоились национальных и международных премий, принимали участие в ключевых международных периодических выставках, всероссийских выставках, региональных выставках.