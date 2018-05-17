Амурские промышленники поделились своим опытом участия в строительстве Амурского ГПЗ

Амурские предприятия стали победителями почти в 50 % тендеров по реализации проекта строительства Амурского ГПЗ за 2017 год. Всего предприятия области приняли участие в 47 конкурсных процедурах в рамках проекта, победили – в 23. Помимо этого, ряд компаний Приамурья становятся поставщиками услуг и продукции для крупных подрядных организаций, задействованных в строительстве.

Амурские промышленники рассказали о своем опыте сотрудничества и планах на будущее.

Владимир Петров, заместитель начальника отдела маркетинга ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»:

«Для Амурского ГПЗ мы выполняли крупный заказ по изготовлению и поставке девяти единиц емкостного оборудования для хранения воды и горюче-смазочных материалов на площадке временного вахтового поселка строителей. Хотелось бы поучаствовать в строительстве основных сооружений – а именно, в изготовлении металлоконструкций зданий, резервуаров, подъемно-транспортного оборудования, например, кранов. Готовы провести экскурсии на нашем производстве для подрядных организаций. С некоторыми из них мы уже, кстати, работаем, например, для компании “Велесстрой” производим продукцию. Также изготовили емкости для подрядчика “УСК Мост” в рамках проекта подготовки площадки строительства жилого микрорайона, сотрудничали с поставщиком – компанией “Штарк”, делали элементы теплоизоляции, ограждения. Мы в диалоге с генподрядчиком проекта – компанией НИПИГАЗ, они периодически рекомендуют наше предприятия своим подрядчикам. Пытаемся выйти и на других крупных подрядчиков – например, Tecnimont, компанию, которая будет заниматься строительством объектов общезаводского хозяйства. Также можем предложить услуги по организации зимней стоянки и ремонту для флота Амурского ГПЗ – у нас есть соответствующая база и специалисты, есть все разрешения».

Игорь Лигачев, генеральный директор АО «ДЭП №191»:

«В рамках проекта наше предприятие занимается обслуживанием дороги, которую в концессию взяло предприятие “Газпром переработка Благовещенск”. Участок от федеральной трассы до Свободного протяженностью 24 километра теперь содержится за счет средств инвестора. В обслуживание входит уборка – в зимний период от снега и льда, сейчас договор будет дополнен пунктами, включающими обеспечение безопасности дорожного движения – знаки, барьерные ограждения и прочее. “Газпром переработка Благовещенск” вышла с предложением на наше предприятие, так как мы занимались и раньше содержанием этой дороги. Пока у нас пилотный проект – на 2 месяца, в перспективе – заключение долгосрочного договора на несколько лет».

Ирина Мунгалова, руководитель компании «Автосфера»:

«Мы оказываем транспортные услуги и уже несколько лет работаем с компанией “Газпром переработка Благовещенск”. Наше партнерство началось задолго до начала строительства – в 2013 году, когда предприятие “Газпром переработка” занималось поиском и выбором территории для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Специалисты приезжали из Сургута, заказывали у нас автобусы и ездили по разным районам Амурской области, выбирая площадку под будущий завод. Затем был объявлен конкурс на оказание транспортных услуг – мы стали победителем, и с тех пор мы оказываем компании “Газпром переработка Благовещенск” услуги по пассажирским перевозкам. Таким образом, нашему сотрудничеству уже пятый год. Надеюсь, что оно будет продолжено и в перспективе получит развитие. Компания “Газпром переработка Благовещенск” является одним из самых крупных наших заказчиков».

Максим Корякин, начальник отдела капитального строительства АО «Амурстрой»:

«В прошлом году НИПИГАЗ провел анализ застройщиков Амурской области и вышел на нас с предложением о сотрудничестве. Мы построили многоквартирный жилой дом для сотрудников компании в Свободном. В настоящее время ведутся переговоры о строительстве ещё трёх жилых домов. Если они завершаться положительно, то это будет довольно крупный заказ для нашего предприятия. Возведение объектов завода – не наш профиль. Наша компания специализируется на строительстве объектов соцкультбыта и жилья, поэтому в рамках проекта в фокусе нашего интереса – участие в строительстве жилого микрорайона в Свободном. Мы изучили объемы по жилому микрорайону, считаю, что нам по силам стать одним из субподрядчиков в этом подпроекте».

Аркадий Мальцев, исполнительный директор Благовещенского завода строительных материалов:

«Наша компания занимается производством силикатного кирпича. В рамках проекта Амурского ГПЗ нам, прежде всего, интересно участие в качестве поставщика в подпроекте строительства жилого микрорайона для работников. Мощность нашего завода примерно 131 миллион кирпичей в год. То есть, наших строительных материалов хватит на строительство всех объектов жилого микрорайона в Свободном. Пока этот подпроект находится на стадии выбора генподрядчика, мы сотрудничаем с НИПИГАЗом по строительству жилых домов для сотрудников компании в Свободном. Из нашего кирпича полностью построен один жилой дом – скоро будет сдача этого объекта. В доме стоят окна нашего производства. Впереди строительство ещё нескольких домов, при возведении которых также будут использоваться наши стройматериалы. Также строительная компания “Монолит” приобретала у нас кирпич для строительства двух жилых домов для сотрудников НИПИГАЗа в Свободном».

Николай Кузнецов, генеральный директор ООО «Амурский цементный завод»:

«Мы поставляем щебень на объекты строительства. Основным нашим заказчиком является компания “СтройТрансНефтеГаз” – один из подрядчиков по строительству. Поставки начали летом 2017 года. К настоящему времени отгрузили ориентировочно 40 тысяч тонн щебня, который пошел на укрепление откосов площадки завода. Есть запросы на нашу продукцию и от других подрядных организаций. Хотели бы продолжать сотрудничество с предприятиями, занятыми в строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода. При этом, нам необходимо понимать график объемов, чтобы подготовить продукцию. Некоторые компании говорят, что у нас дорого. Но на самом деле это не так – продукция нашего предприятия имеет среднюю рыночную стоимость, некоторое удорожание составляет доставка материала».

Артем Салварян, генеральный директор компании «Фасады и кровля»:

«Мы производили сэндвич-панели для строительства временного вахтового поселка Амурского ГПЗ. Примерно 70 % фасадов на этой площадке нашего производства. Также осуществляли монтаж панелей. Это был крупный контракт, общая сумма которого составила около 65 миллионов рублей. Конечно, нам бы хотелось продолжить работу в рамках проекта. Потому что нам есть что предложить. Мы разослали наши предложения подрядным организациям, задействованным в строительстве объектов завода. Ждем обратную связь от них. Испытываем сложность в том, что по ряду объектов проектом предусмотрены определенные технические условия, по которым мы не проходим. Проектные решения предусматривают использование продукции других поставщиков. Для того, чтобы скорректировать техусловия таким образом, чтобы подошла наша продукция, нужно вносить изменения в проект, что, соответственно, тянет за собой цепочку пересогласований, требует времени. Но у нашего предприятия очень конкурентная стоимость продукции и есть преимущества по логистике».

Денис Лазин, инженер отдела маркетинга и сбыта Амурского завода металлических конструкций:

«Наш завод был поставщиком материалов для строительства метало-каркасного здания административно-бытового комплекса, расположенного на площадке Амурского ГПЗ. Во второй половине года будем пытаться получить ещё какие-нибудь заказы по проекту. Сейчас у нас просто достаточно высокая загруженность – много заказов, много объектов. В принципе, готовы работать на субподряде и по поставкам и по монтажу – у нас достаточно большой штат монтажников и широкий ассортимент продукции: металлические резервуары, анкерные болты и соединения, строительные люки. Металлоконструкции мы делаем любых типов, размеров, любой сложности. Способны работать в сжатые сроки. Как, в общем-то, и было с нашим заказом на АГПЗ».

Правительство Амурской области, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Приамурья на регулярной основе организовывают встречи представителей бизнеса с компаниями «Газпром переработка Благовещенск», СИБУР и НИПИГАЗ. В рамках совещаний предприниматели и руководители предприятий могут задать интересующие их вопросы, обсудить проблемы взаимодействия, предложить свои услуги и продукцию. Практика проведения подобных встреч будет продолжена.