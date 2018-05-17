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17мая
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сегодня, 17:35 2

Амурские заключенные приступили к полевым работам

Амурские заключенные приступили к полевым работам

В учреждениях УФСИН России по Амурской области начата посевная кампания. Для того чтобы своевременно приступить к полевым работам, было подготовлено более 20 единиц сельскохозяйственной техники и прицепное оборудование, приобретены необходимые удобрения, заблаговременно проведена подготовка почвы к посадке.

В настоящее время в полях высажено более 75 гектаров картофеля, моркови и свёклы. Общее количество посевных площадей, которое планируется засеять овощными культурами в период весенних полевых работ, составляет около 125 гектаров, из них картофеля более 95 гектаров, моркови, свёклы, капусты, огурцов и иных культур – свыше 25 гектаров.

«Самообеспечение исправительных учреждений является важным направлением деятельности уголовно-исполнительной системы области. Также посадка, обработка и сбор овощей способствует повышению трудовой занятости осуждённых. В теплицах, расположенных в колониях, высажена рассада овощей. Огурцы, томаты, капуста, перец, салат, редис будут реализовываться сотрудникам уголовно-исполнительной системы и населению. Кроме того, овощи и свежая зелень позволят разнообразить питание осужденных», рассказали в амурском УФСИН.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    14 минут назад

    Вот это правильно,здорово!Руководителям,кто это придумал и организовал,большое спасибо.Труд облагораживает человека,только на пользу им пойдет.

  • Неферти.

    Неферти.
    1 минута назад

    За работой и срок быстрее проходит. Поэтому заключённые и сами рады,что есть чем заняться. И кормёшка их разнообразней и вкусней будет.

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