Амурские заключенные приступили к полевым работам

В учреждениях УФСИН России по Амурской области начата посевная кампания. Для того чтобы своевременно приступить к полевым работам, было подготовлено более 20 единиц сельскохозяйственной техники и прицепное оборудование, приобретены необходимые удобрения, заблаговременно проведена подготовка почвы к посадке.

В настоящее время в полях высажено более 75 гектаров картофеля, моркови и свёклы. Общее количество посевных площадей, которое планируется засеять овощными культурами в период весенних полевых работ, составляет около 125 гектаров, из них картофеля более 95 гектаров, моркови, свёклы, капусты, огурцов и иных культур – свыше 25 гектаров.

«Самообеспечение исправительных учреждений является важным направлением деятельности уголовно-исполнительной системы области. Также посадка, обработка и сбор овощей способствует повышению трудовой занятости осуждённых. В теплицах, расположенных в колониях, высажена рассада овощей. Огурцы, томаты, капуста, перец, салат, редис будут реализовываться сотрудникам уголовно-исполнительной системы и населению. Кроме того, овощи и свежая зелень позволят разнообразить питание осужденных», рассказали в амурском УФСИН.