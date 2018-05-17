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сегодня, 17:29 0

В Знаменке перевернулся грузовик (видео)

В центре села Знаменка Ромненского района опрокинулся микрогрузовик. По информации местных жителей, в результате аварии пострадал как минимум один человек.

«Скорая одна не справилась, на место ДТП вызывали дополнительную бригаду медиков», – рассказала жительница села Знаменка. Судя по видеозаписи с места ДТП, микрогрузовик японского производства опрокинулся на левый борт. Из кузова выпал брус. Кабина автомобиля помята, лобовое стекло выпало.

В редакцию информагентства прислали видеозапись.

«Авария случилась на дороге недалеко поворота на Кузьмичи. У нас грунтовая дорога, как стиральная доска. Грузовики постоянно ездят, разбивают», – сообщила местная жительница.

В областной Госавтоинспекции прокомментировали, что авария произошла в 8:55. За рулем автомобиля Mazda Titan был мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, во время движения он не справился с управлением. Помощь медиков потребовалась водителю и пассажиру автомобиля. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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#ДТП

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