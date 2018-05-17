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Дождь с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 18 мая

Дождь с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 18 мая
Фото: www.glavny.tv

В Амурской области 18 мая установится переменная облачность. Местами пройдут слабые и умеренные осадки – преимущественно дождь. Днем дождь будет с грозой. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 5…10 градусов, по северу при прояснении – плюс 3…2. Днем термометры покажут 22…27 градусов тепла, местами в дожде будет плюс 12…17.

В Благовещенске 18 мая ночью будет ясно, без осадков. Южный ветер в ночные часы наберет скорость 5-10 метров в секунду, температура составит плюс 7…9 градусов. Днём ожидается переменная облачность, во второй половине пройдет небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 25…27 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #животные

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