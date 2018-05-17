Жители села в Сковородинском районе почти по полгода живут без горячей воды

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Жители железнодорожной станции Бам в Сковородинском районе пожаловались, что несколько лет по пять месяцев живут без горячего водоснабжения. По словам сельчан, его отключают сразу после завершения отопительного периода. Местные власти говорят, что виноваты в этом те жители, которые не платят за коммунальные услуги.

«Отключают воду у нас горячую вместе с отоплением на пять месяцев. У нас 6 многоквартирных домов, в которых живут около 1 000 человек. Без воды остается и садик, в котором около 50 деток и центр помощи детям при садике, в который поступают детки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В садике стоят бойлеры, но после случая в Приморье, когда они взрывались, сотрудники очень боятся. Уже около семи лет они стоят, это очень опасно», – рассказала по телефону одна из сельчанок.

По словам женщины, горячую воду после завершения отопительного периода отключают уже пятый год подряд.

«В наших домах очень ветхая элетропроводка для включения и пользования водонрагревателями. В поселке нет общей бани», – писали жители села в своем обращении в районную прокуратуру. Обращения в надзорный орган ожидаемого результата так и не принесли. В среду, 16 мая, населенный пункт вновь остался без горячего водоснабжения до осени, то есть до нового отопительного сезона.

«Сегодня отключили, и до октября у нас не будет горячей воды. Мы в прокуратуру обращались. Они нам объясняют, что ремонтные работы идут, потом отключение электроэнергии по задолженности. У кого задолженность, неизвестно, мы все платим регулярно. Если кто должен, у того с карточек высчитывают», – возмущается жительница.

Глава Сковородинского района Алексей Прохоров подтвердил, что ресурсоснабжающая организация таким образом пытается бороться с должниками и многомиллионными долгами.

«Основная ситуация – это долги предприятия ЖКХ за электроэнергию перед ДЭК. В отопительный период ДЭК понимает всю значимость вопроса, и не отключает электроэнергию, но как только заканчивается отопительный сезон, ДЭК вводит ограничения по всем объектам теплоснабжения.

Идет работа со службой судебных приставов, с бухгалтериями предприятий и организаций где работаю должники. Судебные приказы подаются в бухгалтерию, бухгалтерия накладывает арест на заработную плату в зависимости от суммы долгов. Работаю через банки по взысканию средств. Но взыскать все равно получается гораздо меньше суммы долга», – объяснил ситуацию глава района.

Для того чтобы горячая вода вернулась в дома жителей населенного пункта, необходимо полное погашение задолженности. Речь идет о сумме около 7 миллионов рублей.