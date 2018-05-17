В Благовещенске последний звонок и выпускной пройдут на сухую

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В дни проведения последнего звонка и выпускного вечера в Благовещенске купить алкоголь будет невозможно. В соответствии с законом Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ продажу спиртного запретят.

В соответствии с документом не допускается розничная продажа алкогольной продукции: – с 21:00 до 11:00 часов по местному времени; – в розлив в тару продавца либо в тару потребителя пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях; – на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, в том числе в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях, в которых входы для покупателей и посетителей находятся со стороны подъезда (подъездов) и (или) детской площадки (детских площадок); – за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых (организуемых) органами государственной власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров; – в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в дни проведения школьных мероприятий - последний звонок и выпускной вечер. В этом году в Благовещенске последний звонок для школьников прозвенит 24 мая, выпускной вечер состоится 23 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Нина Гвоздкова