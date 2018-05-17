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17мая
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сегодня, 17:05 4

В Благовещенске последний звонок и выпускной пройдут на сухую

В Благовещенске последний звонок и выпускной пройдут на сухую
Фото: almet-rt.ru

В дни проведения последнего звонка и выпускного вечера в Благовещенске купить алкоголь будет невозможно. В соответствии с законом Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ продажу спиртного запретят.

В соответствии с документом не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

  1. – с 21:00 до 11:00 часов по местному времени;
  2. – в розлив в тару продавца либо в тару потребителя пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях;
  3. – на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, в том числе в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях, в которых входы для покупателей и посетителей находятся со стороны подъезда (подъездов) и (или) детской площадки (детских площадок);
  4. – за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых (организуемых) органами государственной власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров;
  5. – в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в дни проведения школьных мероприятий - последний звонок и выпускной вечер.

В этом году в Благовещенске последний звонок для школьников прозвенит 24 мая, выпускной вечер состоится 23 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #жизнь #праздники #торговля

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    42 минуты назад



    В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ВЫПУСКНОЙ ПРОЙДУТ НА СУХУЮ





    Писатель заголовков на Амур.инфо сбежал с деревни?

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    В Благовещенске последний звонок и выпускной пройдут на сухую без смазки..., но вдрабадан

  • Belka_89

    Belka_89
    30 минут назад

    Никогда такого небыло и вот опять!

  • Solorom

    Solorom
    24 минуты назад

    Всё правильно. "Этому народишке только дай волю, он сразу нажрётся в сопли и пойдет буянить. Говно, короче, народишко-то"

    Полагаю, те высокоблагородия, кто принимал решения о запрете продажи, так именно о своих подведомственных хомячках и думают.

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