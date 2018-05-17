В районных судах Приамурья появятся присяжные заседатели

С 1 июня 2018 года в районных судах Амурской области вводятся коллегии присяжных заседателей. В эфире «Эха Москвы в Благовещенске» трое амурских судей рассказали, кто имеет право стать присяжным, как оплачивается его труд и насколько готовы суды к нововведению.

Председатель Тындинского районного суда Владимир Капустянский рассказал, что в их районе суд полностью готов к нововведению. «Судьи у нас прошли повышение квалификации, специализацию по суду присяжных. В самом здании Тындинского районного суда подобраны помещения, в которых будут располагаться суды присяжных. Здесь предусмотрена комната для совещания присяжных заседателей, комната для приема пищи. Назначен отдельный сотрудник, который будет полностью заниматься судом присяжных, от момента их встречи до выплаты заработной платы по окончании судебных заседаний», – дополнил Владимир Капустянский.

Судьи пояснили, что присяжными заседателями не могут быть выбраны лица моложе 25 лет и старше 70 лет, имеющие неснятую и непогашенную судимость, недееспособные, а также сотрудники правоохранительных органов, в том числе судьи. При этом судья Амурского областного суда Дмитрий Лисниченко рассказал, что к нему приходило уведомление о том, что он включен в список присяжных.

«У нас список формируется органом исполнительной власти субъекта, и они, в принципе, могут и не знать место работы человека. Приходит уведомление, и, если в нем указаны те лица, которые не могут быть присяжными заседателями, в таком случае само лицо уже в явочном порядке обращается в сам орган, который прислал ему уведомление. Он показывает подтверждающие документы, которые свидетельствуют о том, что он не может быть присяжным заседателем, в таком случае он исключается из списка. Для этого и сделаны предварительные уведомления», – пояснил Дмитрий Лисниченко.

Он также добавил, что присяжными не могут быть люди, не знающие русский язык, потому что судопроизводство идет именно на нем.

Председатель Благовещенского городского суда Александр Першин рассказал, что работодатель не вправе препятствовать своему работнику исполнять гражданский долг – работать присяжным заседателем.

«Есть статья 17.5 Кодекса об административных правонарушениях, – дополнил Владимир Капустянский, – где четко написано, что воспрепятствование работодателем или лицом, его представляющим, явке в суд присяжного заседателя для участия в судебном разбирательстве влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей».

Судьи заметили, что всё равно в присяжные идут немногие амурчане. «Я расскажу, когда был в областном суде и рассматривал с участием присяжных, – рассказала Александр Першин. – Извещаем где-то 250 человек, являются от 50 до 60 человек, то есть одна пятая. Это говорит об активности и сознательности наших граждан».

Труд присяжных заседателей оплачивает государство. «Присяжные получают 1/2 должностного оклада судьи, рассматривающего данное уголовное дело, пропорционально количеству дней, занятых в судебном процессе, – пояснил механизм Владимир Капустянский. – Если это Тында, то у нас должностные оклады побольше, чем в городских и районных судах, потому что у нас север».

Но, если разница в заработной плате по основному месту работы у присяжного больше, то государство доплачивает до размера его зарплаты, добавили судьи.

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