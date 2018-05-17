«Дэдпул 2», «Конченая», «Муза смерти»: кинопремьеры недели

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В этот четверг, 17 мая, в Благовещенске стартовали пять кинопремьер. Это долгожданный «Дэдпул 2», триллер «Конченая», комедия «За бортом», мультфильм «Пчелка Майя и Кубок меда» и фантастический триллер «Муза смерти». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Дэдпул 2

Фильм о супергерое, основанный на комиксах Роба Лайфелда и Фабина Нициезе издательства Marvel Comics. Является сиквелом картины, вышедшей в 2016 году, и одиннадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Актеры: Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Зази Битц. Режиссер: Дэвид Литч.

Фильм покажут в АОДНТ, обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Конченая

Фильм окунет зрителя в опасный мир английского криминала. В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это: раздвоение личности? Или четко спланированная игра коварной обольстительницы?

Актеры: Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс. Режиссер: Вон Стайн.

Фильм можно увидеть в АОДНТ, ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

За бортом

Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — её муж и отец троих детей. Чем обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?

Актеры: Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц. Режиссер: Роб Гринберг.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Пчелка Майя и Кубок меда

Пчелка Майя с нетерпением ждет начала спортивных соревнований между ульями за Кубок меда. Однако Императрица не только не допускает ее улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая меда, для питания других спортсменов. Такое положение дел никоим образом не устраивает нашу пчелку, и она летит к Императрице, чтобы добиться включения ее команды в список участников. В итоге правительница позволяет им участвовать, но если они не станут обладателями Кубка, то их улью придется отдать весь свой мед.

Актеры: Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк. Режиссеры: Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн.

Мультфильм можно увидеть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск».

Муза смерти

Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мертвой при тех же самых обстоятельствах. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадут в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков — музы.

Актеры: Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг. Режиссер: Жауме Балагуэро.

Фильм покажут в кинокомплексе «Благовещенск». Подробное расписание киносеансов размещено в разделе «Афиша».