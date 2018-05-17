В Хабаровском крае амурчанин украл 400 литров дизельного топлива

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На станции Новый Ургал Хабаровского края 30-летний уроженец Амурской области совершил кражу 400 литров дизельного топлива. Похищенное горючее мужчина слил в металлические емкости и использовал его для заправки собственного автомобиля.

Сотрудники Комсомольского ЛО МВД России на транспорте установили его личность. Задержанный признался полицейским, что, находясь на территории локомотивного депо станции Новый Ургал, после рабочей смены из топливной системы локомотива совершил хищение дизельного топлива в количестве 400 литров. По данному факту отделением дознания Комсомольского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.