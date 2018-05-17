В Якутии нашли фрагменты ракеты, запущенной с Восточного

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В Алданском районе Якутии обнаружили фрагменты ракеты, которая была запущена с космодрома Восточный. С их эвакуацией могут возникнуть сложности.

В среду, 16 мая, на территории Алданского района во время облета обнаружили три фрагмента отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2», сообщает минприроды Якутии.

В четверг, 17 мая, в Алданском комитете охраны природы состоялось рабочее совещание с участием представителей Госкорпорации «Роскосмос», в ходе которого были поставлены основные задачи и определены дальнейшие действия.

Как отмечают участники рабочей группы, сложности при эвакуации найденных фрагментов могут возникнуть из-за густой растительности, а также горных склонов. Во время поисковых работ специалисты минприроды Якутии отобрали пробы природных сред.

Работы по поиску и вывозу из районов падения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» на территориях Алданского и Вилюйского районов Республики возобновились с 15 мая. Согласно плану, поисковые работы в двух районах Якутии завершатся 31 мая.