Амурского ученика внесли в список одаренных детей России, а его учителя наказали

11-классник Дмитрий Снежков, который участвовал во всероссийском водном конкурсе под руководством Виктории Мясниковой, одержал победу в номинации «Моря и океаны». В качестве поощрения Дмитрий будет получать из президентского фонда 20 тысяч рублей ежемесячно во время всего периода обучения в вузе. Юношу также внесли в список одаренных детей России.

По словам учителя, добиться поездки на конкурс было не просто. Проблемы начались, когда исполняющим обязанности начальника отдела образования Тамбовского района стала Ольга Владиславовна Фризоргер. К примеру, не очень оперативно выдали деньги на покупку билетов, объясняя это отсутствием средств на командировку педагога. До этого учителя обычно ездили за свой счет. Деньги перечислили тогда, когда билеты подорожали.

«Вот как только билеты подорожали, на следующий день пришли деньги. Естественно, этих средств нам уже было недостаточно. Я позвонила Ольге Владиславовне, спросила, как Диму отправить, денег не хватает. Она сказала, что ничего страшного, пусть Дима не едет. Дирекция конкурса нам оплачивала гостиницу. Они, естественно, ждали даты, когда мы купим билеты. Они звонят, я им говорю, что, извините, мы не едем. Они: как так? Они очень заинтересованы в ребенке, они видят работу. Я им объясняю всю ситуацию, Москва в шоке. Они говорят: мы вам оплачиваем недостающие средства, разницу в билетах и высылаем на счет школы. Билеты они купили, выслали на счет школы, директор об этом прекрасно знала», – рассказала героиня программы «Простые вопросы».

Также, по словам Виктории Мясниковой, для поездки на конкурс ей предлагали написать заявление на отпуск за свой счет. Учитель ответила отказом, так как ехала туда работать.

После того как Дмитрий Снежков с триумфом вернулся с конкурса, вместо поздравления педагог получила выговор – дисциплинарное взыскание за прогул. Уроки Виктории во время ее отсутствия никто замещать не стал, хотя, по информации учителя, коллеги были не против.

Помимо взыскания, из зарплаты учителя удержали 10 тысяч рублей. Более того, по словам Виктории, с нее собираются удерживать и ту сумму, которую перечислили спонсоры.

«Корень этого конфликта, я думаю, уязвленное самолюбие или больное самолюбие ... Я не сделала так, как хотят они, когда они заставляли меня извиняться перед коллективом. За то, что, как они сказали, "пока я гуляла по Москве, учителя вели уроки". Не мои уроки. Мои уроки никто не вел. При этом учителя не понимали, за что я должна извиняться. Они возмущались прямо на собрании. ... Когда происходят такие вещи, это очень страшно. У меня было такое ощущение, что я вообще не в образовании», – высказалась Виктория Мясникова.

По телефону учитель рассказала, что в конце мая пройдет еще один престижный всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Для участия из учеников всей Амурской области снова отобрали именно ее воспитанницу – ученицу 9-го класса. Сопровождать девочку педагог в этот раз не будет. И это при том, что конкурс будет проходить в рамках Международного экономического форума. Поэтому, чтобы попасть на мероприятие, пропуск на учителя и школьницу оформлялся за месяц.

«Скорее всего, меня не отпустят. Я пытаюсь ее настроить. Дети же привязываются к научному руководителю, это же все психология. Они подростки, пытаются во мне найти поддержку. Мы же едем туда работать и обсуждаем какие-то моменты рабочие. Ребенок должен быть нацелен на успех, а успех – это когда мы привыкли сотрудничать и мы знаем все нюансы. И для ребенка это стрессовая ситуация, если с ней поедет чужой человек, которого она в первый раз видит.

Это же Министерство образования и науки РФ нас туда собирает, чтобы преподавателей отдельно научить. Когда ребенок и преподаватель выходят на новый уровень, преподавателя учить тоже надо. И в это время проходят курсы повышения квалификации вместе с сертификатом, именно преподавателей-научных руководителей. Они до сих пор понять не могут, что мы тоже туда едем учиться и работать. Они почему-то вбили себе в голову, что мы туда едем развлекаться. У них какая-то перегородка, личные амбиции: кто угодно, только не я. Думаю, что это профессиональная зависть», – высказала свое мнение Виктория.

Глава района Николай Змушко подтвердил, что сейчас определяют человека, который поедет с девочкой на конкурс. Имя должны назвать к вечеру, 17 мая. На вопрос, сможет ли новый сопровождающий попасть на мероприятие без специального пропуска, глава района гарантировал, что проблем в этом плане не будет.

«Какие у меня к претензии к Виктории Михайловне – по невыполнению программы по обучению учеников. Есть ряд вопросов по ее предметам. Кроме того, что она этим делом занимается, у нее стоят предметы, по которым надо выполнять программу – это и 11-й, и 8-й и 10-й классы. Я ни в чем ее не обвиняю, но надо думать про будущее большого количества детей. Я в конечном итоге опираюсь на то, чтобы оставшиеся дети получили программу, которая запланирована для обучения – для меня это главное. Учитель – это должна быть культура на селе. Я всегда говорил: не будет учителя на селе, не будет культуры на селе», – так ситуацию прокомментировал Николай Змушко. Он также заявил, что в пятницу, 18 мая, в школу поедут для разговора члены районного общественного совета.

Директор Муравьевской школы корреспонденту Амур.инфо по телефону ответила: «У меня сейчас никаких комментариев нет, комментарии не даем».

«Ситуация взята на жесткий контроль министерства образования и науки Амурской области. В понедельник в Муравьевку будет организован выезд группы сотрудников ведомства и проведена проверка по данному факту. После выяснения всех обстоятельств будет дан развернутый комментарий», – сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

В отделе образования Тамбовского района обещали дать комментарий о сложившейся ситуации после получения официального запроса. Редакция ИА Амур.инфо отправила в ведомство запрос.

Полную версию программы с Викторией Мясниковой можно посмотреть на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».