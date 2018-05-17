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Амурского ученика внесли в список одаренных детей России, а его учителя наказали

Амурского ученика внесли в список одаренных детей России, а его учителя наказали

Учитель из Муравьевки Тамбовского района Амурской области Виктория Мясникова получила строгий выговор за то, что съездила вместе со своим учеником на престижный всероссийский конкурс в Москву. Там мальчик стал победителем, и его имя внесли в список одаренных детей России. Педагога за эту же поездку наказали рублем. Об этом Виктория рассказала в программе «Простые вопросы».

11-классник Дмитрий Снежков, который участвовал во всероссийском водном конкурсе под руководством Виктории Мясниковой, одержал победу в номинации «Моря и океаны». В качестве поощрения Дмитрий будет получать из президентского фонда 20 тысяч рублей ежемесячно во время всего периода обучения в вузе. Юношу также внесли в список одаренных детей России.

По словам учителя, добиться поездки на конкурс было не просто. Проблемы начались, когда исполняющим обязанности начальника отдела образования Тамбовского района стала Ольга Владиславовна Фризоргер. К примеру, не очень оперативно выдали деньги на покупку билетов, объясняя это отсутствием средств на командировку педагога. До этого учителя обычно ездили за свой счет. Деньги перечислили тогда, когда билеты подорожали.

«Вот как только билеты подорожали, на следующий день пришли деньги. Естественно, этих средств нам уже было недостаточно. Я позвонила Ольге Владиславовне, спросила, как Диму отправить, денег не хватает. Она сказала, что ничего страшного, пусть Дима не едет. Дирекция конкурса нам оплачивала гостиницу. Они, естественно, ждали даты, когда мы купим билеты. Они звонят, я им говорю, что, извините, мы не едем. Они: как так? Они очень заинтересованы в ребенке, они видят работу. Я им объясняю всю ситуацию, Москва в шоке. Они говорят: мы вам оплачиваем недостающие средства, разницу в билетах и высылаем на счет школы. Билеты они купили, выслали на счет школы, директор об этом прекрасно знала», – рассказала героиня программы «Простые вопросы».

Также, по словам Виктории Мясниковой, для поездки на конкурс ей предлагали написать заявление на отпуск за свой счет. Учитель ответила отказом, так как ехала туда работать.

После того как Дмитрий Снежков с триумфом вернулся с конкурса, вместо поздравления педагог получила выговор – дисциплинарное взыскание за прогул. Уроки Виктории во время ее отсутствия никто замещать не стал, хотя, по информации учителя, коллеги были не против.

Помимо взыскания, из зарплаты учителя удержали 10 тысяч рублей. Более того, по словам Виктории, с нее собираются удерживать и ту сумму, которую перечислили спонсоры.

«Корень этого конфликта, я думаю, уязвленное самолюбие или больное самолюбие ... Я не сделала так, как хотят они, когда они заставляли меня извиняться перед коллективом. За то, что, как они сказали, "пока я гуляла по Москве, учителя вели уроки". Не мои уроки. Мои уроки никто не вел. При этом учителя не понимали, за что я должна извиняться. Они возмущались прямо на собрании. ... Когда происходят такие вещи, это очень страшно. У меня было такое ощущение, что я вообще не в образовании», – высказалась Виктория Мясникова.

По телефону учитель рассказала, что в конце мая пройдет еще один престижный всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Для участия из учеников всей Амурской области снова отобрали именно ее воспитанницу – ученицу 9-го класса. Сопровождать девочку педагог в этот раз не будет. И это при том, что конкурс будет проходить в рамках Международного экономического форума. Поэтому, чтобы попасть на мероприятие, пропуск на учителя и школьницу оформлялся за месяц.

«Скорее всего, меня не отпустят. Я пытаюсь ее настроить. Дети же привязываются к научному руководителю, это же все психология. Они подростки, пытаются во мне найти поддержку. Мы же едем туда работать и обсуждаем какие-то моменты рабочие. Ребенок должен быть нацелен на успех, а успех – это когда мы привыкли сотрудничать и мы знаем все нюансы. И для ребенка это стрессовая ситуация, если с ней поедет чужой человек, которого она в первый раз видит.

Это же Министерство образования и науки РФ нас туда собирает, чтобы преподавателей отдельно научить. Когда ребенок и преподаватель выходят на новый уровень, преподавателя учить тоже надо. И в это время проходят курсы повышения квалификации вместе с сертификатом, именно преподавателей-научных руководителей. Они до сих пор понять не могут, что мы тоже туда едем учиться и работать. Они почему-то вбили себе в голову, что мы туда едем развлекаться. У них какая-то перегородка, личные амбиции: кто угодно, только не я. Думаю, что это профессиональная зависть», – высказала свое мнение Виктория.

Глава района Николай Змушко подтвердил, что сейчас определяют человека, который поедет с девочкой на конкурс. Имя должны назвать к вечеру, 17 мая. На вопрос, сможет ли новый сопровождающий попасть на мероприятие без специального пропуска, глава района гарантировал, что проблем в этом плане не будет.

«Какие у меня к претензии к Виктории Михайловне – по невыполнению программы по обучению учеников. Есть ряд вопросов по ее предметам. Кроме того, что она этим делом занимается, у нее стоят предметы, по которым надо выполнять программу – это и 11-й, и 8-й и 10-й классы. Я ни в чем ее не обвиняю, но надо думать про будущее большого количества детей. Я в конечном итоге опираюсь на то, чтобы оставшиеся дети получили программу, которая запланирована для обучения – для меня это главное. Учитель – это должна быть культура на селе. Я всегда говорил: не будет учителя на селе, не будет культуры на селе», – так ситуацию прокомментировал Николай Змушко. Он также заявил, что в пятницу, 18 мая, в школу поедут для разговора члены районного общественного совета.

Директор Муравьевской школы корреспонденту Амур.инфо по телефону ответила: «У меня сейчас никаких комментариев нет, комментарии не даем».

«Ситуация взята на жесткий контроль министерства образования и науки Амурской области. В понедельник в Муравьевку будет организован выезд группы сотрудников ведомства и проведена проверка по данному факту. После выяснения всех обстоятельств будет дан развернутый комментарий», – сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

В отделе образования Тамбовского района обещали дать комментарий о сложившейся ситуации после получения официального запроса. Редакция ИА Амур.инфо отправила в ведомство запрос.

Полную версию программы с Викторией Мясниковой можно посмотреть на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#дети #конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Бардак понейший!

  • aleks04

    aleks04
    1 час назад

    Триндец..............

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...дичь...и позор.

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    уроды, мля

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Обидно за наших учителей!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Это зависть.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Директоров-бюрократов таких гнать из школы надо с позором. Случайные люди в школе очень опасны для всех, особенно для будущего самих детей. Именно активные педагоги, инициативные, хорошо знающие своих детей должны сопровождать и во всём поддерживать учеников на такого рода мероприятиях, это есть один из факторов успешного участия.

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    1 час назад

    Это тупость. Гордиться не умеем. А потом кто-то виноват. Пусть учительница едет, если она сумела привить интерес к предмету. Гордиться надо таким учителем

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Предлагаю уволить нах... фреавпощдрацккролшпаквволдер. И самодержцу накапать. Парень и учитель молодцы!

  • Митричьь

    Митричьь
    1 час назад

    вот тут уж наверное нужно Губернатору лично вмешаться!!!!!!

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Предлагаю уволить нах... фреавпощдрацккролшпаквволдер. И самодержцу накапать. Парень и учитель молодцы!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...однозначно.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    Конечно у директора личные мотивы в данной ситуации. Все учителя ездят и с детьми на конкурсы, и на сборы, и на курсы, и на кучу других мероприятий их снимают...и в лучшем случае детям замещают уроки другие преподаватели, а в 99% случаев уроки просто пропадают и все, дети или гуляют в это время или двигают расписание. Так было всегда и есть. Тут родителям детей, мальчика, который ездил, и девочке, которая сейчас поедет, надо писать заявление в министерство образования с жалобой на директора. Она не только личные счеты с педагогом сводит, но и детям своими действиями может судьбу загубить и мешает реализовываться. Одно дело ехать со своим преподавателем, который знает тебя, твои силы, твою работу, а другое дело просто с сопровождающим со стороны. Директриса вообще не заинтересована в успехах детей и школы судя по всему. Каждый одаренный ребенок, который тем более зарекомендовал себя на областном и тем более всероссийском уровне - это и школе плюс большое ведь. Я своим детям не пожелала бы такого директора в школе да и вообще, хочется чтобы и Ольга Фризоргер не долга после этой ситуации директором оставалась.

  • Nissan v6

    Nissan v6
    1 час назад

    о какой фризоргер молодец. и сынишку пристроил, и жену пристроил...

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    1 час назад

    ужснах....непролазное болото снизу доверху. Учительнице терпения, крепких нервов и не отчаиваться.

  • Рыба

    Рыба
    1 час назад

    а ведь не каждый учитель так бороться против системы сможет, пойти против директора. Молодец, не спасовала. Директора бы наказать, и с нее высчитать деньги за поездку, за препятствия.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Родился в СССР

    Директоров-бюрократов таких гнать из школы надо с позором. Случайные люди в школе очень опасны для всех, особенно для будущего самих детей. Именно активные педагоги, инициативные, хорошо знающие своих детей должны сопровождать и во всём поддерживать учеников на такого рода мероприятиях, это есть один из факторов успешного участия.



    Согласна: где-то подсказать, в чем-то поддержать. Ребенка готовил педагог - это его работа и заслуга, они вместе с учеником шли к участию и возможной победе. Учитель - это своего рода тренер, наставник, который непременно должен быть рядом от начала до конца.

    Мало того, учитель и ученик в паре работают на имидж школы, имидж области - администрация обязана оказывать всестороннюю поддержку, а не возводить препоны, а уж тем более мстить, наказывать. Непедагогично. Крайне некрасивая ситуация.

  • пьеха

    пьеха
    1 час назад

    А где гордость за свою школу!? Это же и ваши плоды тоже!!!! Ученику дорогу в будущее. А вы такие страшные вещи творите из-за уязвлённого самолюбия. И с девочкой сейчас поедет чей-то родственник, который реально будет шарохаться по Москве и ни чем девчонке не поможет. Деревня, она и в Африке колхоз. Развиваться сами не хотим.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Это же поездка в Москву! Почему простой учитель должен сопровождать своего ученика? Сопровождать должен или директор или в крайнем случае завРОНО... И какая разница, что они не сильны в том предмете, по которому конкурс. Главное, субординация соблюдена!

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Виктория, держитесь! И боритесь! У вас уже есть имя, есть ваши замечательные талантливые ученики. И пусть будет шумиха. В конечном итоге, вам она пойдет только на пользу. Надеюсь, вы еще сделаете карьеру в образовании области, назло всем этим курицам!

  • Di

    Di
    1 час назад

    Элементарная зависть в таком махровом бабьем варианте. При чём, до самого ученика директору явно нет дела. Выиграл, не выиграл, ей без разницы. Вот как раз такие моменты в первую очередь заставляют талантливых людей опускать руки. Учителю и ученику стойкости и всяческих удач. Боритесь за себя и своё место в этой жизни.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    SoSeDkA

    Это же поездка в Москву! Почему простой учитель должен сопровождать своего ученика? Сопровождать должен или директор или в крайнем случае завРОНО... И какая разница, что они не сильны в том предмете, по которому конкурс. Главное, субординация соблюдена!



    А каким боком тут директор и тем более завРОНО? Причем тут субординация? Они с этим ребенком занимаются, они в случае чего ему помогут грамотным советом в рамках предмета. Или субординация - это новый главный аспект в системе образования в нашей стране?

  • Митричьь

    Митричьь
    1 час назад

    » SoSeDkA , сегодня, 17:00

    Это же поездка в Москву! Почему простой учитель должен сопровождать своего ученика? Сопровождать должен или директор или в крайнем случае завРОНО... И какая разница, что они не сильны в том предмете, по которому конкурс. Главное, субординация соблюдена!

    --

    (!) модератору • цитировать

    кода вы говорите, такое впечатление, что вы бредите!!!!

  • ММС

    ММС
    59 минут назад

    Даже если сейчас защитят учительницу и снимут с неё всех "собак", то директор обязательно в дальнейшем найдёт способ как её унизить и наказать.

  • medium

    medium
    51 минута назад

    Обидно, что из-за вот таких вот чинуш и чинушников страдают реально одаренные дети. Колхоз, одним словом, он и в Тамбовке колхоз. Учительнице терпения, если Вас не любят, значит Вы все делаете правильно, тем более в таком колхозе. И правильно, что не идете на поводу у стада баранов!

  • Альтер

    Альтер
    51 минута назад

    Да нет уж-если она оспорит приказ в суде и признает его незаконным-устанут собак спускать.

    Ну а вообще то-где наш министр образования области? Почему не вмешивается в ЭТУ ситуацию? Или ей все равно?

    Лучше бы в министерстве своем БЕЗДАРЕЙ сокращали и вот ТАКИХ учителей за счет сокращенных средств СОДЕРЖАЛИ.

    Да- министр видать(как и министр ВЭС) не выросла из учителя в МИНИСТРА-не хватает видать тяма даже в такой ситуации, когда все вышло в СМИ ЗАЩИТИТЬ УЧИТЕЛЯ.

    Учителю неплохо бы в Москву написать жалобу, и чтобы родители и дети подписались-и посмотреть ЧТО тогда будут квакать местные чинуши.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    Ситуация схожая но в Соцзащите в Селемджинском районе, Самодуры руководители творят что хотят, кругом своячничество и подходимаж, несогласных тушат!.. Мало того, факты ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ репрессий есть и по другим учебным заведениям и учреждениям области!.

  • Альтер

    Альтер
    38 минут назад

    Ну так и помоги им-пусть ваша партия поможет им с юристами (нету у вас денег приходите помогу) -те оспорят в судах незаконное привлечение к ответственности

    соберите несколько решений суда об идиотизме руководителей управлений образований

    поставьте вопрос перед министром местной нашего образования-а потом поставьте вопрос о ЕЕ соответствии занимаемой должности

    Таких ситуаций много когда директора начинают ГНОБИТЬ учителей, когда те не согласны с некоторыми ИДИОТСКИМИ позициями и отношением директоров и завучей

    а вообще то надо давно профсоюз им создать на местном уровне

  • СТ

    СТ
    36 минут назад

    [quote]За то, что, как они сказали, "пока я гуляла по Москве, учителя вели уроки". Не мои уроки. Мои уроки никто не вел. При этом учителя не понимали, за что я должна извиняться.[/quote]

    тоже не поняла, за что извиняться-то... Все бы педагоги так "гуляли по Москве"!

  • Wise

    Wise
    26 минут назад

    «Какие у меня к претензии к Виктории Михайловне – по невыполнению программы по обучению учеников. Есть ряд вопросов по ее предметам. Кроме того, что она этим делом занимается, у нее стоят предметы, по которым надо выполнять программу – это и 11-й, и 8-й и 10-й классы. Я ни в чем ее не обвиняю, но надо думать про будущее большого количества детей. », – так ситуацию прокомментировал Глава района Николай Змушко.

    Мне сверху видно всё, - ты так и знай!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    Альтер

    Ну так и помоги им-пусть ваша партия поможет им с юристами (нету у вас денег приходите помогу) -те оспорят в судах незаконное привлечение к ответственности

    соберите несколько решений суда об идиотизме руководителей управлений образований

    поставьте вопрос перед министром местной нашего образования-а потом поставьте вопрос о ЕЕ соответствии занимаемой должности

    Таких ситуаций много когда директора начинают ГНОБИТЬ учителей, когда те не согласны с некоторыми ИДИОТСКИМИ позициями и отношением директоров и завучей

    а вообще то надо давно профсоюз им создать на местном уровне



    Виктория Мясникова обратилась в приёмную, мы сообщили о ситуации в СМИ, сами держим ситуацию, по остальным случаям так же ведём работу. по остальным так же сообщим в СМИ, предадим огласке происходящий беспредел и репрессии в отношении людей имеющих своё мнение, проявляющих высокие профессионализм и преданных своему делу. А это действительно репрессии.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    20 минут назад

    Митричьь

    вот тут уж наверное нужно Губернатору лично вмешаться!!!!!!



    Он учителей боится, они всюжизнь ему двойки ставили и ругали за плохую учёбу.

  • СТ

    СТ
    19 минут назад

    [quote=Wise]

    «Какие у меня к претензии к Виктории Михайловне – по невыполнению программы по обучению учеников. Есть ряд вопросов по ее предметам. Кроме того, что она этим делом занимается, у нее стоят предметы, по которым надо выполнять программу – это и 11-й, и 8-й и 10-й классы. Я ни в чем ее не обвиняю, но надо думать про будущее большого количества детей. », – так ситуацию прокомментировал Глава района Николай Змушко.

    Мне сверху видно всё, - ты так и знай!

    [/quote]

    А Главе района кто ситуацию прокомментировал, в таких подробностях?! Или у него (в районе) других проблем нет.

  • Энн

    Энн
    18 минут назад

    И почему у нас молодые талантливые педагоги бегут со школ? У-ДИ-ВИ-ТЕЛЬ-НО!!!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    15 минут назад

    Энн

    И почему у нас молодые талантливые педагоги бегут со школ? У-ДИ-ВИ-ТЕЛЬ-НО!!!



    Патамушта Медведев сказал им в бизнес идти.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    Вот это о том, что творят с нашим образованием замшелые, местечковые "эффективные менеджеры с прогрессивными взглядами".

  • Токарев

    Токарев
    12 минут назад

    интересно, а что другому сопровождающему билет не нужен??? гостиница не нужна??? и кто он другой сопровождающий??? Наверняка свой человек, брат , сват.Вот он то точно по полной оттянется, его задача доставить на место назначения и назад. А не результат.

  • White Wolf

    White Wolf
    5 минут назад

    Учитель молодец! Не стала отмалчиваться.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Зато теперь в нашей раше ДВА министерства образования!

    Спасибо ВВП, выбравшего в премьеры самого недостойного представителя!

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