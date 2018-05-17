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17мая
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сегодня, 15:04 7

На ремонт дорог в Приамурье потратят почти пять миллиардов рублей

На ремонт дорог в Приамурье потратят почти пять миллиардов рублей
Фото: amurobl.ru

На дорожную деятельность в 2018 году в Амурской области выделены 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Козлов на совещании по вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования в Приамурье.

В селекторном совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, представители подрядчиков, руководство правоохранительных и контролирующих органов власти региона.

«В этом году на всю дорожную деятельность выделено 4,9 миллиарда рублей. Это серьезные средства. Сегодня очень важно обеспечить их целевое и рациональное расходование, обеспечить жесткий и эффективный контроль использования средств дорожного фонда. Хочу отметить, что в этом году мы практически на два месяца раньше, чем в 2017 году, распределили субсидию по муниципальным образованиям», – подчеркнул Александр Козлов.

Министр транспорта и строительства области Андрей Тягло отметил, что с 2015 года все планы по проведению дорожных работ согласовываются с жителями, администрациями муниципальных образований, органами ГИБДД, руководителями общеобразовательных и медицинских учреждений, предпринимателями. Началось плотное взаимодействие с ОНФ, что также принесло свои плоды в части устранения «красных пятен» с карты «убитых дорог». В этом вопросе Приамурье вошло в пятерку лучших регионов Российской Федерации.

Всем муниципальным образованиям министерством своевременно доведены объемы лимитов на 2018 год, что позволило заблаговременно начинать проведение конкурсных процедур.

На совещании шла речь и о работах на конкретных участках дорог, наиболее важных для жителей области. Так, в этом году начнутся работы, связанные с разведением транспортных потоков между Благовещенском и Благовещенским районом. Намечено начало строительства дороги по улице Василенко в микрорайоне областного центра и на центральной улице села Чигири.

В 2018 году завершится ремонт подъездной дороги к поселку Магдагачи. Еще один немаловажный участок дороги свяжет поселок Прогресс с Бурейским районом и обеспечит выход к федеральной трассе. Александр Козлов также обратил внимание на необходимость контроля ремонта дорог в селе Белогорье, работы должны продолжиться в этом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    Когда нибудь направление - Федералка-Новокиевский увал появиться? Обе дороги трэш и угар.

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    2 часа назад

    Потратят то потратят, никто не сомневается. Авот , что с дорогами будет? Отремонтируют ли их как надо?

  • Ротвейлер

    Ротвейлер
    2 часа назад

    а может наконец то сделаете дорогу от с.Новопетровка до с. Натальино. Там участок в ужасном состоянии, асфальт там со времен СССР, куча ям, заплаток, которые лучше бы и не ложили. Вобщем ездить там совершенно не возможно, правильно там же нет дач наших министров, а остальные и не люди!!!!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    А Кожемяко, говорят, Благовещенску не 300 млн., а 400 давал. Тихо, без помпы и объявления из каждого утюга...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    звук пилы ......

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    заголовок и содержание не соответствуют друг другу. губернатор сказал, что выделят 4,9 млрд, а не потратят 4,9млрд. выделят и потратят - это не одно и то же

  • хаййп

    хаййп
    1 минута назад

    А результат виден будет?

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