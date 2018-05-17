Благовещенские рыбаки используют общественные книги не по назначению

В Благовещенске открылся новый общественный книжный шкаф. 15 мая его установили в парке Дружбы. Шкаф сделан в китайском стиле с кровлей в виде пагоды. Общественники поставили на полки около 100 различных книг и журналов. Но рыбаки, отдыхающие у пруда в парке, книжки используют не по назначению.

«Работники парка увидели, что рыбаки берут книжки и садятся на них, чтобы не намочить брюки. Поэтому мы купили коврики для занятия йогой, порежем их и положим в шкаф», – прокомментировал инициатор создания книжного шкафа, директор Института Конфуция в БГПУ Николай Кухаренко.

«Институт Конфуция собрал деньги на материалы, а Игорь и Яна Кольцовы сделали шкаф бесплатно в своей столярной мастерской. До этого я на деньги Института Конфуция купил четыре 25-литровых банки красной краски, чтобы колонны сделали единообразными, покрасили в один цвет», – дополнил Николай.