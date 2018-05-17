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Благовещенские рыбаки используют общественные книги не по назначению

Благовещенские рыбаки используют общественные книги не по назначению

В Благовещенске открылся новый общественный книжный шкаф. 15 мая его установили в парке Дружбы. Шкаф сделан в китайском стиле с кровлей в виде пагоды. Общественники поставили на полки около 100 различных книг и журналов. Но рыбаки, отдыхающие у пруда в парке, книжки используют не по назначению.

«Работники парка увидели, что рыбаки берут книжки и садятся на них, чтобы не намочить брюки. Поэтому мы купили коврики для занятия йогой, порежем их и положим в шкаф», – прокомментировал инициатор создания книжного шкафа, директор Института Конфуция в БГПУ Николай Кухаренко.

«Институт Конфуция собрал деньги на материалы, а Игорь и Яна Кольцовы сделали шкаф бесплатно в своей столярной мастерской. До этого я на деньги Института Конфуция купил четыре 25-литровых банки красной краски, чтобы колонны сделали единообразными, покрасили в один цвет», – дополнил Николай.

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#жизнь #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Док

    Док
    2 часа назад

    Господи, хоть садятся только на них, а то я подумал что странички выдирают и мнут

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ну, кто, чем думает, тот туда знания и прикладывает!

    Общественникам СПАСИБО! )

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Вот уж правда, разруха в головах...

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    А это вот урок общественникам от нашего благовещенца. А то понапридумывают всякого креативного... такая же печальная судьба ждет и придумки для парка Дружбы от народных "архитекторов" и "ландшафтных дизайнеров"... и правильно власти их не реализовывают, а хотят сделать водоем с фонтанами... его не сломают и не унесут!

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    "купил четыре 25-литровых банки красной краски, чтобы колонны сделали единообразными, покрасили в один цвет"

    100 (сто) литров краски!

    Ничего себе!

    Не многовато ли для такого небольшого объекта?

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    Mainer

    "купил четыре 25-литровых банки красной краски, чтобы колонны сделали единообразными, покрасили в один цвет" 100 (сто) литров краски! Ничего себе! Не многовато ли для такого небольшого объекта?



    да думаю нет. ну хотя - сбегай - покрась - там глянешь излишки)

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Mainer

    "купил четыре 25-литровых банки красной краски



    Да, по краске что-то уж слишком круто, даже с учетом покраски самого шкафа...

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    58 минут назад

    Это он, наверное, для всех остальных пагод в парке. Не только на шкаф

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Myxira

    Mainer

    "купил четыре 25-литровых банки красной краски



    Да, по краске что-то уж слишком круто, даже с учетом покраски самого шкафа...



    Может быть журналисты АИ, по своей привычке, пропустили запятую между цифрами?

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