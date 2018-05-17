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сегодня, 14:52 3

В День города в Благовещенске организуют Fashion show

В День города в Благовещенске организуют Fashion show
Фото: gubdaily.ru

2 июня, в День рождения Благовещенска, на набережной Амура у ротонды состоится масштабное мероприятие Fashion show. В нем примут участие порядка двухсот детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. С 17:00 до 19:00 будет представлена специальная коллекция вечерних платьев в бело-сине-красных оттенках: 50 белых, 50 синих и 50 красных образов.

Для показа организаторы мероприятия установят самый длинный в истории города подиум – 20 метров. В конце мероприятия участницы выстроятся в форму флага РФ.

Кроме того, зрителей во время показа ждет выступление новой детской вокальной группы, участники которой будут одеты в костюмы с изображениями главных достопримечательностей города.

На площадке установят профессиональные гримзоны для подготовки участниц показа в режиме он-лайн, фотозону. Также будут работать несколько фотографов и видеооператор, сообщает администрация города.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    У нас день города детский праздник?

  • Смуса

    Смуса
    1 час назад

    у нас все праздники детские)

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад



    Fashion show



    Любопытно, как бы это звучало по-русски?

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