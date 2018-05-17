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В Благовещенске 19 мая перекроют часть улицы Краснофлотской

В Благовещенске 19 мая перекроют часть улицы Краснофлотской
Фото: АСТВ

В субботу, 19 мая, с 11:00 до 14:00 в Благовещенске на участке улицы Краснофлотской от Лазо до Первомайской будет введено ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ежегодного спортивно-массового мероприятия День здоровья «Азимут-2018».

Движение автобусов № 9 и № 11 в это время будет осуществляться по измененной схеме: Ленина – Первомайская – остановочный пункт «Первомайский парк» – Первомайская – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

После открытия участка улицы Краснофлотской автобусы № 9 и № 11 вернутся к прежней схеме движения, сообщает мэрия.

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#спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    А как же факельное шествие бывших пионеров? Я даже до старшего пионера дослужился. (был такой значек даже)

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