В Благовещенске 19 мая перекроют часть улицы Краснофлотской

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В субботу, 19 мая, с 11:00 до 14:00 в Благовещенске на участке улицы Краснофлотской от Лазо до Первомайской будет введено ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ежегодного спортивно-массового мероприятия День здоровья «Азимут-2018».

Движение автобусов № 9 и № 11 в это время будет осуществляться по измененной схеме: Ленина – Первомайская – остановочный пункт «Первомайский парк» – Первомайская – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

После открытия участка улицы Краснофлотской автобусы № 9 и № 11 вернутся к прежней схеме движения, сообщает мэрия.