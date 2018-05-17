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17мая
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В Благовещенске пройдет отбор лучших юных дальневосточных баскетболистов

В Благовещенске пройдет отбор лучших юных дальневосточных баскетболистов
Фото: www.vesiskitim.ru

В выходные, 19 и 20 мая, в Благовещенске отберут юных баскетболистов для участия во всероссийском проекте «Школа баскетбола». Отбор пройдет с участием тренеров питерского клуба «Зенит». Лучшие из кандидатов получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе.

Социальный проект «Школа баскетбола» проводят компания «СИБУР» совместно с Российской федерацией баскетбола и баскетбольным клубом «Зенит» продолжает реализацию социального проекта «Школа баскетбола».

География программы охватывает восемь городов, в которых «СИБУР» совместно с НБА реконструировал баскетбольные площадки в Воронеже, Тольятти, Томске, Нижневартовске, Перми, Тобольске, Дзержинске и Благовещенске.

Отбор игроков, представляющих Амурскую область и Дальневосточный федеральный округ, состоится 19-20 мая. Отбор в регионах будет проходить при непосредственном участии тренеров БК «Зенит» - Младена Манойловича и Олега Акципетрова. Региональный отборочный этап для юношей 11-14 лет пройдет по новой программе, разработанной РФБ для тестирования навыков баскетболистов различных возрастов.

По результатам проведения просмотров в каждом городе будут отобраны по три баскетболиста в каждой возрастной категории вместе с личными тренерами. Они получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе. Самые талантливые игроки попадут в базу данных РФБ и станут членами «Золотого Резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную команду России.

В 2017 году в региональных этапах проекта приняли участие 1 050 спортсменов в возрасте 12-16 лет, методические семинары посетили 330 тренеров.

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#дети #спорт

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