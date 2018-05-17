В девятой международной ярмарке культуры примут участие около 800 артистов

Амурская область готовится к грандиозному событию – проведению Российско-Китайской ярмарки культуры и искусств. В четверг, 17 мая, в правительстве Приамурья состоялось совещание, посвященное организации и проведению международного мероприятия.

Заседание организационного комитета провела заместитель председателя амурского правительства Ольга Лысенко. «Мероприятие российского и международного масштаба пройдет с 25 июня по 1 июля. В этом году масштаб предполагается более значимым и всеобъемлющим. В прошлом году состоялись переговоры в российском посольстве в Пекине. Это подчеркивает серьезную международную значимость этого мероприятия», – сообщила Ольга Викторовна.

Зампред правительства озвучила, что предполагается участие более 30 000 зрителей и около 800 участников. Поэтому реализация проекта требует слаженного взаимодействия учреждений и структур. В качестве символа фестиваля выбраны медведь и дракон, объединенные в девятку – как символ девятой ярмарки культуры и искусств.

В 2018 году девятая Российско-Китайская ярмарка культуры и искусств пройдет с 25 июня по 1 июля. В мероприятиях примут участие 16 делегаций из сопредельных государств. На территории Российской Федерации основные мероприятия пройдут с 25 июня. Торжественное открытие состоится в Благовещенске в 16 часов. Вечером в этот день на территории научной библиотеки проведут праздник поэзии, а затем с площади имени Ленина запустят около 30 воздушных змеев. Впервые будут запущены большие, 20-метровые воздушные змеи. В случае непогоды запуск перенесут на следующий день.

Как отметила министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова, максимальное количество мероприятий Российско-Китайской ярмарки культуры и искусств сделают бесплатными и общедоступными.

Впервые в Благовещенске и Белогорске выступит симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян, в котором работают артисты из Китая, России, Белоруссии. «Они приедут с солистами Пекинской оперы. Это классическая опера. Концерт планируем провести в столице Приамурья 25 июня в 20 часов в Общественно-культурном центре. Билеты будут продаваться по 300 рублей. В Белогорске музыканты выступят 26 июня на открытой площадке», – рассказала министр культуры Ольга Юркова.

Также, как сообщало ИА «Амур.инфо», среди участников международного фестиваля будет легендарный академический ансамбль «Березка».

Гостей Российско-Китайской ярмарки культуры и искусств ждут концерты, конкурс народных мастеров и мастеров русской и китайской кухни, показ модной одежды модельеров из России и Китая, выступление ушуистов, различные выставки, встречи писателей России и Китая.

«Мы также готовим сюрприз по встрече писателей из Москвы. Чуть позже откроем тайну, когда уже будут достигнуты соответствующие соглашения», – добавила Ольга Александровна.

На китайской стороне ярмарка откроется 27 июня. Церемонию закрытия проведут 29 июня на набережной реки Амур. Ансамбль «Березка» выступит возле Триумфальной арки. Для участников ярмарки въезд в сопредельную страну на время проведения мероприятия сделают бесплатным.