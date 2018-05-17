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17мая
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сегодня, 13:40 1

В Свободном мошенница обещала оформить права за 150 тысяч рублей

В Свободном мошенница обещала оформить права за 150 тысяч рублей
Фото: islamdag.ru

В Свободном 32-летняя женщина предлагала людям оформить водительские права за деньги. С троих клиентов она успела взять почти 150 тысяч рублей, при этом не собиралась выполнять обещанное.

Свободненский городской суд Амурской области признал женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что подсудимая в январе, апреле и ноябре 2017 года предлагала гражданам услуги по оформлению водительских удостоверений за определённую плату, которые она заведомо не намеревалась исполнять. Обманутые потерпевшие передали осужденной свои денежные средства в общей сумме 149 800 рублей.

Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка. И назначил ей наказание по каждому эпизоду в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а всего путем частичного сложения – три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

С осужденной судом взыскан в пользу потерпевших причиненный преступлениями материальный ущерб в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    20 минут назад

    А за чё осудили то?

    ЯП медаль на грудь повешала. А 3х на год исправиловки отправила и как взятку х 10.

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